OPINIÃO F1: Qual foi a melhor corrida de 2025?

Em uma temporada de Fórmula 1 de 2025 repleta de ação, selecionar a melhor corrida da campanha nem sempre é fácil. Um calendário de 24 rodadas torna essa tarefa ainda mais complicada, mas nossos redatores fizeram uma boa tentativa. Aqui está o que eles escolheram como sua corrida de F1 favorita de 2025.

GP da Grã-Bretanha - Filip Cleeren

O GP da Grã-Bretanha realmente teve de tudo. Um clima misto é sempre um bom começo. Depois, há um grid de largada confuso, ultrapassagens, Oscar Piastri recebendo aquela penalidade divisória por sua infração no safety car, um vencedor em casa com Lando Norris e, por último - mas definitivamente não menos importante - o tão esperado primeiro pódio de Nico Hulkenberg.

A luta de Hulkenberg para defender o terceiro lugar foi uma das várias batalhas importantes que se seguiram, que também incluíram um pouco de 'violência' em casa, quando Esteban Ocon e Ollie Bearman, da Haas, colidiram.

GP do Brasil - Jake Boxall-Legge

Como essa foi provavelmente a corrida mais divertida que assisti nesta temporada, vou escolher o GP do Brasil com base no fato de que o fim de semana foi uma espécie de montanha-russa.

As tempestades esperadas sugeriam que a corrida no sábado poderia ser mais complicada, mas o pior do tempo surgiu durante a noite e deixou pouco além de chuvas leves e vento quando a manhã chegou. Dito isso, o fim de semana dificilmente precisou da influência da chuva; um GP cheio de ação foi liderado pela arrancada de Max Verstappen pelo meio do pelotão, embora tenha sido repelido pela posição final de Andrea Kimi Antonelli, que tentava manter a segunda posição.

Além disso, São Paulo é sempre divertida - a 'peregrinação' ao Fogo de Chão não aconteceu este ano, mas a picanha e o pão de queijo foram consumidos em grande quantidade.

GP da Holanda - Owen Bellwood

A temporada de 2025 da F1 tem sido um misto - algumas corridas apresentaram ação e drama emocionantes na pista, enquanto outras se tornaram desfiles que foram abalados apenas pelo punho de ferro dos comissários.

Para mim, a corrida do ano foi uma que teve um pouco dos dois: Zandvoort. O GP da Holanda deste ano, a penúltima edição da corrida, teve um desgosto, um pódio de estreia, uma pitada de safety car e um top 10 que poucos poderiam ter previsto. É claro que a natureza apertada da pista fez com que as ultrapassagens não fossem tão comuns, mas uma mistura de estratégias, abandono da Ferrari e de Lando Norris e um resultado de qualificação confuso fizeram com que houvesse muito o que observar nas 72 voltas.

No final, o surpreendente abandono de Norris e o surpreendente pódio de Isack Hadjar dominaram as manchetes. Além disso, Alex Albon fez uma corrida forte para brigar com o pelotão, Fernando Alonso também teve seu quinhão de batalhas, e a visão de Charles Leclerc assistindo à corrida do telefone de um fiscal depois de se retirar da corrida será considerada uma das imagens da temporada.

Além disso, essa foi a única corrida da qual participei como fã este ano, e a experiência no local foi ótima. A atmosfera na pista era elétrica, os torcedores nas arquibancadas estavam lá para se divertir e a novidade de poder pedalar pela praia para uma corrida de F1 nunca vai se esgotar. Zandvoort, você foi um sucesso este ano - esperamos que a corrida holandesa possa terminar em alta em 2026.

GP da Grã-Bretanha - Ed Hardy

As escolhas foram muito escassas porque, olhando para trás, a temporada de 2025 da F1 foi cheia de histórias, mas não de grandes corridas. Simplesmente, se algo pelo menos um pouco interessante acontecesse, estaria na lista de finalistas, mas, felizmente, o GP da Grã-Bretanha é uma exceção, pois foi um fim de semana incrível.

A ação começou com Verstappen fazendo uma incrível volta de pole para, surpreendentemente, vencer a dupla da McLaren por um décimo antes de, como de costume em Silverstone, o clima fazer sua parte no domingo. Os pilotos alternavam entre os pneus intermediários e slick, portanto, era uma questão de sobrevivência e aqueles que se mantivessem limpos seriam os mais beneficiados.

Surpreendentemente, não foi o caso de Verstappen, que foi ultrapassado por Oscar Piastri pela liderança logo no início, antes da 11ª volta, quando o tetracampeão mundial saiu da pista e passou o segundo lugar para Norris. Verstappen recuperou a posição no pitlane, mas depois caiu na classificação após rodar no reinício da volta 21.

Assim, a McLaren ficou em primeiro lugar, com Piastri liderando, mas uma penalidade de 10s por uma infração do safety car, na qual ele diminuiu significativamente a velocidade, deu a vitória ao seu companheiro de equipe. Mas houve ação em todo o grid, com Isack Hadjar indo parar no muro, os pilotos da Haas colidindo e quem poderia esquecer Nico Hulkenberg finalmente conquistando um pódio na F1? O GP da Grã-Bretanha foi mega e a melhor corrida de 2025.

