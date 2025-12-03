Na última terça-feira (3), a Red Bull anunciou suas duplas oficiais para 2026 e fechou o grid da Fórmula 1 ao promover Isack Hadjar ao lado de Max Verstappen, trazer Arvid Lindblad para a Racing Bulls e manter Liam Lawson na 'equipe B'. Porém, a questã que fica é: faz sentido trocar Yuki Tsunoda pelo jovem talento vice-campeão da Fórmula 2? O Motorsport.com tem sua opinião.

Hadjar recebeu a 'promoção' para a Red Bull depois de uma impressionante primeira temporada na Racing Bulls. O franco-argelino está na 10ª posição na tabela, faltando apenas uma corrida para o fim do calendário e tendo subido ao pódio em Zandvoort.

Tsunoda, por sua vez, passou por um período difícil desde que se juntou à Red Bull na terceira rodada desta temporada, já que marcou apenas 30 pontos. Isso o deixa em 15º lugar no campeonato, com seu companheiro de equipe Verstappen em segundo. Após o anúncio, foi noticiado que Yuki assumirá a vaga de piloto reserva.

Isso significa que também haverá uma nova formação de pilotos na Racing Bulls, já que Lindblad, da F2, substituirá Hadjar em sua campanha de estreia. O britânico de 18 anos disputará a corrida ao lado de Lawson, que começou este ano na Red Bull após a saída de Sergio Pérez.

Então, será que tudo isso é a coisa certa, ou ainda há pontos de interrogação sobre os pares de pilotos de 2026 nas duas equipes da Red Bull?

Deja vu para a Red Bull - Oleg Karpov

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team Foto de: Red Bull Content Pool

Basicamente, há apenas uma coisa que preocupa com a promoção de Isack Hadjar. Ele teve uma ótima temporada de estreante, com o pódio em Zandvoort sendo um claro destaque, e mostrou um forte desempenho nos treinos e nas corridas. No entanto, isso por si só não é suficiente para presumir que ele está pronto para subir de categoria.

Ainda é um grande ponto de interrogação saber se a Red Bull estará lutando por vitórias e pódios no próximo ano, mas, se isso acontecer, Hadjar estará exposto a todos os tipos de pressão - e são os pontos baixos, e não os altos, que serão mais visíveis. Ao pilotar para a equipe júnior, geralmente acontece o contrário: os destaques são suficientes para causar uma boa impressão. No topo, o que conta é a consistência. E ele está totalmente pronto para um carro de ponta? Para mim, não.

O que aconteceu com Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Alex Albon e Liam Lawson poderia facilmente se repetir com o francês. Nenhum desses pilotos foi promovido porque estava batendo na porta da equipe principal com desempenhos irresistíveis - eles foram promovidos porque eram simplesmente os próximos na fila para serem colocados no lugar deixado por aqueles que falharam ou saíram.

Kvyat estava pronto para substituir Sebastian Vettel? Não. Gasly estava pronto para suceder Ricciardo? Também não. E o mesmo vale para Albon e Lawson. Eles chegaram à Red Bull apenas porque os pilotos que substituíram falharam - Gasly e Pérez, respectivamente.

Talvez todos eles pudessem ter se saído melhor se tivessem sido promovidos uma ou duas temporadas depois. Mas ter essa chance tão cedo em suas carreiras na F1 acabou funcionando contra eles. Verstappen é, sem dúvida, o único que foi promovido para a equipe principal puramente por causa de seu enorme potencial. Quase todos os outros eram simplesmente soluções emergenciais.

E o mesmo pode ser dito sobre Hadjar. Não há dúvida de que Tsunoda não teve um desempenho no nível necessário para garantir uma extensão de contrato. E não é de surpreender que a Red Bull não estivesse interessada em manter o piloto japonês ao lado de Verstappen. Mas, ao mesmo tempo, agora é a vez de Hadjar ocupar o lugar que queimou tantos pilotos antes dele. Espero que ele se saia melhor do que os mencionados acima - mas será que é realista esperar isso?

A troca faz sentido - Filip Cleeren

Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls Foto de: Peter Fox / Getty Images

Não há dúvida de que Tsunoda teve dificuldades com o RB21 difícil de pilotar, mas é igualmente difícil ignorar que, embora o piloto tenha marcado 30 pontos, seu companheiro de equipe ainda está na disputa matemática pelo título mundial. Por uma série de razões, o piloto de 25 anos é a mais recente vítima da síndrome do segundo carro da Red Bull, e teria sido interessante ver o que o japonês poderia ter feito em 2026, quando a Red Bull promete tornar seus carros mais pilotáveis para ambos os pilotos.

Mas a verdade é que ele não conseguiu fazer o suficiente e, do outro lado da família Red Bull, o desempenho de Hadjar é cada vez mais difícil de ser ignorado, com destaque para o primeiro pódio em Zandvoort. A vantagem de promover Hadjar é que o francês estará apenas em sua segunda temporada no próximo ano e, portanto, terá mais espaço para melhorar, enquanto Tsunoda já tem cinco anos de F1 em seu currículo.

Como a Racing Bulls existe para treinar pilotos para a Red Bull Racing, não teria feito muito sentido mandar Tsunoda de volta. Lawson teve uma segunda metade de temporada forte o suficiente para permanecer na equipe, e vale lembrar que o neozelandês ainda não completou uma temporada completa pela mesma escuderia, incluindo a pré-temporada.

Depois, há Lindblad, o próximo talento na linha de sucessão que é, no mínimo, tão bem avaliado pela gerência da Red Bull quanto Hadjar. Assim como o novato da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Lindblad será lançado no fundo do poço no ano que vem, aos 18 anos de idade e com experiência relativamente limitada em monopostos. Esperamos que o piloto tenha tempo para amadurecer, adaptar-se e cometer erros, assim como Antonelli está tendo.

É muito cedo para Lindblad? - Ben Vinel

Pódio: segundo lugar Arvid Lindblad, Campos Racing Foto de: Formula Motorsport Ltd

Eu não quero realmente avaliar se a Red Bull está certa em promover Isack Hadjar, ou se Yuki Tsunoda merecia a segunda vaga da Racing Bulls mais do que Lawson. De qualquer forma, não estou convencido de que algum piloto apoiado pela Red Bull possa se sair bem ao lado de Verstappen.

Mas se a decisão fosse minha, eu não teria dado uma vaga na F1 para Arvid Lindblad - ainda.

Não me entenda mal. Lindblad tem potencial, e a Red Bull tem boas razões para ver um futuro brilhante para ele. Mas, até agora, ele ainda não incendiou o mundo na Fórmula 2. A ordem de classificação na categoria de entrada da F1 é reconhecidamente complicada de decifrar, mas o piloto da Campos não tem sido consistente o suficiente - especialmente em comparação com outros novatos, com o campeão Leonardo Fornaroli estabelecendo um padrão muito alto.

A Campos provavelmente não é o problema, já que Hadjar foi o vice-campeão com a equipe espanhola no ano passado. Depois de uma primeira temporada decente, talvez Lindblad precise apenas de uma segunda campanha na F2 para ganhar mais experiência e refinar suas habilidades antes de sua mudança para a F1 - e tudo bem. De qualquer forma, sabemos que Tsunoda poderia fazer o trabalho na Racing Bulls.

A Red Bull decidiu o contrário. Como sempre, o assento ao lado de Verstappen é um 'cálice envenenado'. Esperamos que Hadjar não seja sua próxima vítima.

Como fica a situação de Lawson? - Ed Hardy

Liam Lawson, Equipe Racing Bulls Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

A Red Bull tem constantemente promovido e rebaixado pilotos entre suas duas equipes desde que comprou a Minardi para a temporada de 2006 da Fórmula 1. Isack Hadjar é agora o mais recente beneficiário disso, enquanto o último piloto a ser transferido de volta para a equipe de Faenza foi Liam Lawson no início deste ano.

Embora o neozelandês esteja agora pronto para sua primeira campanha completa no campeonato, será que ele já deveria estar planejando sua saída da família Red Bull? Isso porque nenhum piloto recebeu uma segunda oportunidade na equipe principal, mesmo que tenha havido pedidos para dar essa chance a Pierre Gasly quando ele estava superando Alex Albon em 2020 - ano em que venceu o GP da Itália.

A Red Bull nunca esteve interessada em voltar a algo que tinha antes e, portanto, onde isso deixa Lawson, que foi preterido em favor de Hadjar para o próximo ano? É difícil ver como ele conseguirá voltar à equipe principal e, com a Racing Bulls servindo apenas como um banco de testes para os jovens da Red Bull, ficar lá por muito tempo também não é algo sugerido.

Portanto, pode ser inteligente da parte de Lawson se, no início da próxima temporada, ele começar a procurar oportunidades em outro lugar em 2027. Pode ser a Alpine, já que ainda há dúvidas sobre Franco Colapinto, ou até mesmo a Haas, dependendo de como a Ferrari quiser gerenciar Oliver Bearman. Onde quer que as oportunidades surjam, Lawson deve considerar cada uma delas com muito cuidado.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!