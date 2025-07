Neste fim de semana, no GP da Bélgica de Fórmula 1, a McLaren seguiu dando as 'cartas' na pista, tendência que tem se repetido ao longo das 13 etapas já disputadas até aqui neste ano e que levantou uma discussão: a temporada 2025 é mais tediosa/previsível que a de 2023?

Recapitulando como foi o campeonato de 2023: das 22 corridas disputadas, Max Verstappen venceu 19 delas. Sergio Pérez e Carlos Sainz foram os responsáveis por impedir que o holandês gabaritasse o ano - feito ainda mais impressionante por parte do espanhol, considerando que ele foi o único 'não-Red Bull' a triunfar.

Em relação a aparições no pódio, tivemos dez pilotos diferentes além de Max: Pérez, Sainz, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly e Esteban Ocon. Destaque para Alonso, que esteve ali por cinco vezes, sendo quatro deles nas cinco primeiras etapas do ano, sendo o responsável por trazer a novidade daquele ano.

Verstappen foi campeão com 575 pontos, enquanto Pérez - segundo colocado - somou apenas 285, em um ano em que o mexicano, mesmo estando na equipe mais dominante, não conseguiu performar com regularidade e, nem de longe, foi capaz de brigar pelo título com o companheiro de equipe.

Se na ponta não havia dúvidas de quem iria vencer, no meio do grid a situação era diferente. No fim do ano, o gap entre Mercedes e Ferrari, segunda e terceira colocadas respectivamente, foi de apenas de três pontos.

Trazendo para a realidade de 2025, precisamos enfatizar que apenas 13 das 24 rodadas foram completadas. Até aqui, tivemos vitória de Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen e George Russell. Em relação a aparições no pódio, sete pilotos diferentes já estiveram por lá: Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc e Nico Hulkenberg.

A disputa pelo título, claramente, se desenha entre os dois pilotos da McLaren. O australiano Oscar lidera com 266 pontos contra 250 do britânico Norris. Mesmo a maioria dos triunfos vindo da equipe de Woking, há uma alternância entre eles.

Piastri venceu seis corridas e Lando quatro, ou seja, sabemos que a cada fim de semana a tendência é que a vitória fique com os 'papaia', mas com qual deles é difícil prever - o que não acontecia em 2023, uma vez que o triunfo de Verstappen só não acontecia por um alinhamento milenar especial.

O fato do campeonato ser disputado entre dois pilotos da mesma equipe sempre se desenha como um capítulo a parte, principalmente pelo fato dos protagonistas apresentarem personalidades tão diferentes e contrastantes e estarem em busca do mesmo objetivo.

Momentos como a batida de Lando Norris em Oscar Piastri no GP do Canadá ilustram essa imprevisibilidade. Os dois ainda não chegaram ao ponto reeditar Lewis Hamilton e Nico Rosberg em 2016, mas oferecem entretenimento.

Verstappen não tinha com quem duelar em 2023, até por isso era possível ver o holandês sendo engraçadinho no rádio com o engenheiro Gianpiero Lambiase porque a corrida era extremamente chata no ponto de vista dele, que vencia com 20s de diferença, e não tinha 'mais o que fazer'.

Até o fato de Max conseguir algumas vitórias e poles aqui e ali, sem ter o melhor carro do ano, também coloca uma pitada de imprevisibilidade em 2025. Nunca se sabe quando ele irá atrapalhar os planos da McLaren e roubar pontinhos preciosos - ou fazer uma pole inacreditável por uma diferença quase mínima.

Se tirássemos Max Verstappen do campeonato de 2023, com certeza ele teria sido um dos mais empolgantes dos últimos anos, ao lado de 2021. Mas, como o próprio holandês disse "se minha mãe tivesse bol*** ela seria meu pai", não podemos nos basear no que poderia ter sido e sim, no que foi. A temporada de 2025 se salva do rótulo de mais chata com alguma folga.

Panca ASSUSTADORA na MotoE, MOTOGP, MÁRQUEZ x VALENTINO, Diogo Moreira e cia: ERIC GRANADO | Sertões

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!