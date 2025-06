Com a diferença para o líder do campeonato, Oscar Piastri, aumentando para 49 pontos após Barcelona, está ficando cada vez mais difícil para Max Verstappen defender seu título de Fórmula 1.

O confronto de Verstappen com George Russell em Barcelona não só se tornou um ponto de discussão após a corrida, mas também mudou drasticamente o panorama do campeonato.

Com a McLaren tendo o melhor carro do grid, sempre foi um desafio para Verstappen lutar com Piastri e Lando Norris - mas nas primeiras oito corridas, ele maximizou suas oportunidades e marcou pontos de forma consistente, o que o manteve a uma distância considerável. Mas com a diferença para Piastri agora em 49 pontos, é difícil imaginar o holandês adicionando um quinto título às estatísticas de sua carreira este ano.

Mas será que ele ainda tem uma chance? Nosso painel internacional de editores dá sua opinião.

Não com este carro

Todo grande campeão de F1 tem um momento em que seu reinado chega ao fim, e esse momento está se aproximando para Max Verstappen em 2025. Há uma razão simples para isso: A Red Bull não está fornecendo a ele um carro capaz de vencer o campeonato deste ano.

Por outro lado, a McLaren claramente criou o carro dominante no MCL39, e tanto Oscar Piastri quanto Lando Norris estão tirando o máximo proveito dele. Com base no que testemunhamos durante o GP da Espanha, as restrições às asas flexíveis não afetaram a equipe papaia tanto quanto o previsto.

Verstappen certamente já provou várias vezes em sua carreira na F1 que pode superar as capacidades de seu equipamento. Mesmo na atual temporada, ele garantiu uma improvável pole position em Suzuka, venceu a corrida e ultrapassou Piastri no início do GP da Emilia-Romagna para garantir sua segunda vitória.

No entanto, isso resume bem a situação: duas vitórias de um Verstappen "mágico" não é exatamente o que se poderia chamar de uma temporada vencedora de campeonato mundial. Por exemplo, nos últimos quatro anos em que conquistou o título, ele obteve cinco vitórias em 2021, seis em 2022, sete em 2023 e seis em 2024 após as primeiras nove etapa.

É certo que Sebastian Vettel venceu o campeonato em 2012 com apenas uma vitória na nona corrida, mas aquela temporada não contou com uma equipe tão dominante quanto a McLaren está provando ser em 2025.

Embora um déficit de 49 pontos em relação ao líder do campeonato Piastri não seja necessariamente o fim da temporada em si, nem mesmo Verstappen pode reverter a situação com o equipamento da Red Bull, que simplesmente não é tão rápido quanto os carros da McLaren dados a Piastri e Norris.

É difícil imaginar alguém desafiando a McLaren

A Red Bull e Max Verstappen têm uma montanha para escalar após o GP da Espanha. Vários membros da equipe - incluindo o consultor Helmut Marko - esperavam que a restrição às asas flexíveis prejudicasse a McLaren mais do que a equipe austríaca e abrisse a briga pelo título.

A realidade é diferente. A ordem de classificação não mudou - pelo menos não em Barcelona. A nona corrida não foi a reviravolta que a Red Bull esperava.

Se não vier de uma diretriz técnica, essa reviravolta é extremamente difícil de ser alcançada - em 2025, ainda mais do que nos anos anteriores. Todas as equipes precisam mudar o foco para 2026 relativamente cedo, e o limite orçamentário não permite que elas trabalhem com afinco em dois projetos ao mesmo tempo.

E igualmente importante: O déficit da Red Bull em relação à McLaren não é fácil de ser superado. O RB21 não tem ritmo puro, enquanto o MCL39 também é muito mais versátil e tem uma janela de configuração maior - sem mencionar o que a equipe de Woking faz para manter as temperaturas dos pneus sob controle. Alcançá-lo será extremamente complexo e, com 2026 se aproximando, provavelmente complexo demais.

Isso significa que a melhor chance de Verstappen será continuar o que ele fez muito bem nos primeiros oito GPs: maximizar a limitação de danos. Com apenas 25 pontos de diferença para Oscar Piastri, ele ainda estava em uma ótima posição para capitalizar possíveis erros ou qualquer drama na McLaren mais tarde.

Mas depois de dois erros cometidos pela Red Bull durante o GP da Espanha - e de Verstappen perder a calma com uma manobra que "não deveria ter acontecido" - essa posição desapareceu.

Toda vez que perguntamos a Verstappen sobre suas chances em uma possível luta pelo título, sua resposta foi "que luta pelo título?", pois ele acha que a McLaren é muito rápida para uma batalha real. Após os acontecimentos de domingo à tarde em Barcelona, essas palavras parecem corretas. Provavelmente, é muito otimista falar sobre uma luta pelo título que inclua alguém que não seja os dois pilotos da McLaren.

Verstappen realmente não tem nenhuma vantagem sobre a McLaren

É realmente difícil imaginar como Max Verstappen ainda pode se manter na disputa pelo título - a não ser em um cenário maluco em que os dois pilotos da McLaren, por um motivo ou outro, percam algumas corridas. Ele realmente precisaria da ajuda de seus principais rivais e da sorte, mas isso não pode ser uma estratégia.

Mais ainda, Barcelona provavelmente provou que Verstappen não tem aquele trunfo que supúnhamos que ele possuía. O cenário mais realista para que ele realmente arrebatasse o título de seus rivais antes de Barcelona era manter a consistência e acumular o máximo de pontos possível até as rodadas decisivas - e então tentar capitalizar os pontos dos pilotos da McLaren. Sua única esperança era manter a pressão sobre Lando Norris e Oscar Piastri - e aproveitar suas chances.

Ele estava lidando com essa tarefa quase perfeitamente antes do GP da Espanha e, se os estágios finais da corrida tivessem sido um pouco diferentes, ele poderia até ter vencido em Barcelona também, diminuindo a diferença.

Ele não teria perdido muito, pelo menos, se tivesse terminado em terceiro, quarto ou até mesmo quinto. Mas aquele confronto absolutamente desnecessário com George Russell - que não tem nenhuma participação na disputa pelo título do campeonato - lhe custou muito caro. Portanto, se contarmos os pontos perdidos devido a "erros não forçados", Verstappen não está realmente melhor do que Piastri e Norris.

Agora, somente algo próximo de um milagre pode mantê-lo na corrida.

Nunca diga "nunca"

O período de domínio de Max Verstappen na Fórmula 1 está terminando. Depois de dois anos formidáveis vencendo quase todas as corridas do calendário da F1, a armadura da Red Bull começou a enferrujar no ano passado e, desde então, tem caído em uma espiral.

Mas enquanto a equipe era abalada por escândalos, perdia funcionários e via sua vantagem sobre os rivais cair, Verstappen ainda vencia corridas. Ele continua a ser o único piloto que não é da McLaren a vencer uma corrida nesta temporada e, embora o GP da Espanha tenha feito com que ele perdesse um pouco o controle sobre os líderes, ainda parece tolice deixar o holandês fora da briga pelo título.

Superar o déficit de 49 pontos que ele tem em relação ao topo da classificação é uma grande tarefa, mas ainda faltam 15 corridas para 2025 - incluindo algumas das favoritas de Verstappen. As equipes já viraram suas temporadas nos últimos estágios antes, com a própria Red Bull até mesmo montando alguns desafios sérios nos estágios finais da temporada da F1 antes de hoje.

Portanto, embora Verstappen enfrente um de seus desafios mais difíceis até o momento se quiser manter o troféu da F1 por mais um ano, não diria que esse desafio está além de suas capacidades. Desde que ele consiga manter sua corrida limpa.

