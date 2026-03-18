OPINIÃO F1: Vitória de Antonelli em Xangai dá razão a Wolff ou ainda é cedo para conclusões?

Andrea Kimi Antonelli entrou para a história da Fórmula 1 no último fim de semana ao vencer o GP da China. Com apenas 19 anos, 6 meses e 18 dias de idade, o italiano se tornou o segundo piloto mais novo da categoria a ganhar um GP, ficando atrás apenas de Max Verstappen.

O triunfo do italiano aconteceu no início de sua segunda temporada, um ano após inúmeros questionamentos - no paddock, entre fãs e mídia especializada - sobre o momento de sua promoção para a principal categoria do automobilismo mundial. Antonelli estreou na F1 aos 18 anos, logo após sua primeira (e única) temporada na F2, categoria para a qual 'saltou' direto da FRECA, depois de pular a F3.

Além da pouca idade, a chegada do italiano chamou atenção pela posição que iria ocupar: titular na Mercedes, equipe multicampeã de pilotos e construtores, sem títulos desde 2021, e na vaga que pertencia ao heptacampeão Lewis Hamilton. Apesar dos riscos em promover Antonelli, o chefe do time alemão, Toto Wolff escolheu manter sua aposta no jovem, que, sob olhares atentos (e julgadores) ao redor do mundo, precisou lidar com altas expectativas desde o princípio, convivendo com ainda mais pressão do que o normal para um estreante.

Ao longo de 2025, como esperado, o italiano teve altos e baixos. Foi quarto colocado em seu primeiro GP, na Austrália e se manteve no top seis até a etapa de Miami, com exceção do Bahrein, quando foi 11º. Em seguida, passou por uma má fase durante corridas europeias, abandonando quatro de seis provas, mas conseguiu o primeiro pódio no Canadá. A partir do GP da Hungria, voltou a pontuar com constância, terminou como P2 em São Paulo e finalizou o ano na sétima colocação entre pilotos.

Este ano, com a mudança de regulamento técnico da categoria, a Mercedes apareceu como favorita e Antonelli tem tido a oportunidade de mostrar o que pode fazer com um carro dominante. O italiano é segundo colocado no campeonato de pilotos, atrás de seu companheiro de equipe, George Russell. Ter o britânico como companheiro de equipe aumenta ainda mais o desafio do jovem piloto, mas engrandece bons resultados, como a vitória em Xangai.

Diante desse cenário, colocamos o seguinte questionamento: Antonelli estar na briga pelo título, tendo até mesmo uma vitória em GP agora, confirma que Wolff fez a escolha certa em 'promovê-lo' a F1 e a Mercedes, silenciando quem achou precipitado, ou ainda é cedo para essa análise? Os repórteres do Motorsport.com Brasil opinaram.

"Escolha foi precipitada, mas vem se justificando"

Na minha visão, foi precipitada, sim, mas ao mesmo tempo vem se justificando. Você pular etapas de um processo que afeta diretamente o desempenho de um piloto é sempre uma escolha arriscada a se fazer, por mais talentoso que ele seja no fim das contas. Existe o risco da pressão, de uma ano inteiro de resultados ruins advindos da adaptação acabar prejudicando o andamento desse processo. E era um risco real que a Mercedes e o Wolff corriam.

Com um carro bem montado e equilibrado, facilita para que ele tenha uma performance que justifique a sua presença como o substituto de Lewis Hamilton. O campeonato ainda é muito grande para se tirar uma conclusão decisiva com duas corridas, mas dá para dizer que a percepção geral sobre ele já é bem diferente.

Isa Fernandes

"Ainda é cedo para bater o martelo"

Antonelli assumiu um desafio que, talvez, parecia maior do que ele podia lidar em 2025. Vimos muitos erros que foram considerados 'normais', afinal, ele era apenas um novato entrando no lugar de Lewis Hamilton em uma das equipes mais visadas no grid. Porém, 2026 traz um cenário diferente e a pressão começa a ser maior, principalmente por ele estar defendendo o carro que é tido como favorito ao título.

Antonelli já deixou claro que não está no nível de George Russell - e não seria justo esperarmos isso de um piloto que está iniciando apenas a segunda temporada. No entanto, alguns erros já não são mais aceitos, como o que ele cometeu na sprint da China com Isack Hadjar. O hype ao redor da primeira vitória do italiano faz sentido, mas ainda é cedo para batermos o martelo de que ele é a grande promessa que a Mercedes pinta.

Livia Veiga

"Se aproveitando de momento especial"

Antonelli ainda é um piloto promissor e com o perfil de futuro campeão da categoria, mas ainda está se aproveitando de um momento especial da Mercedes. Ele pode crescer com a experiência de vencer corridas e ser vice-campeão mundial, mas ainda não é um piloto pronto para bater de frente com George Russell. Logo, ainda não dá para cravar que a escolha de Toto Wolff foi a melhor.

Erick Gabriel

"Ainda há muito a aprender"

A vitória dominante de Antonelli no GP da China é um dos sinais de que Toto Wolff não foi tão precipitado em sua escolha - ainda que seja mais provável que a promoção do jovem italiano tenha sido uma reação à saída de Lewis Hamilton do que uma decisão totalmente planejada. Isso já havia ficado claro na saga da parte final da temporada 2025 até o GP de São Paulo, quando Antonelli coroou sua recuperação no campeonato com dois segundos lugares em Interlagos.

No entanto, é necessário destacar que o italiano ainda precisa evoluir em alguns aspectos, tanto na pilotagem quanto nos duelos para se tornar uma força dominante na F1. Um exemplo foi a batida com Hadjar durante a sprint de Xangai, que provocou a ira do francês. Antonelli, com apenas 19 anos, representa o futuro da categoria, mas ainda tem muita coisa para aprender.

Andrei Gobbo

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!