Para um campeonato que é medido em nanossegundos, cinco horas e trinta minutos é uma eternidade. Por incrível que pareça, em um mundo de câmeras de vídeo de alta definição integradas às peças do carro, sensores em tempo real, rastreadores GPS, Inteligência Artificial e o sofisticado Centro de Operações Remotas (ROC) da FIA em Genebra, na Suíça, ainda demorou tanto tempo após a bandeira quadriculada para confirmar que George Russell havia vencido o GP do Canadá de Fórmula 1.

Quando o veredicto foi dado, o motorhome da FIA estava desolado e a equipe da organização havia deixado o circuito. Talvez tenha sido uma sorte o fato do protesto da Red Bull - alegando que Russell pilotou de forma irregular atrás do safety car - não ter sido aceito, pois não havia mais ninguém para responder a outras perguntas.

A decisão foi mantida. Os documentos oficiais puderam ser impressos. O assunto estava encerrado.

Mas o atraso foi, francamente, embaraçoso para a F1. Isso ocorre em um momento em que a categoria está tentando ativamente aumentar seu público, especialmente na América do Norte - um impulso impulsionado pelo filme que será lançado na noite de segunda-feira em Nova York.

É verdade que o processo de protesto, como o lançado pela Red Bull, é inerentemente complicado. Mas a audiência em si, na qual os representantes da equipe taurina e da Mercedes apresentaram seus casos, levou apenas 45 minutos. A partir daí, o resto deveria ter sido simples.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Com as ferramentas à sua disposição, seria de se esperar que a FIA pudesse determinar rapidamente se Russell realmente freou "desnecessária e irregularmente atrás do safety car" ou se foi culpado de "conduta antidesportiva" ao informar que Max Verstappen o havia ultrapassado naquelas condições.

Por fim, os comissários concluíram que Russell "não pilotou de forma errática ao frear onde freou ou na medida em que freou", e que seu relato da ultrapassagem acidental de Verstappen não constituiu má conduta.

Então, por que demorou tanto tempo para publicar uma conclusão tão clara?

Parte do problema está no processo: os comissários investigam os incidentes na ordem em que são relatados, não em ordem de importância. Enquanto os comissários investigavam outras infrações menos significativas do safety car, a decisão mais importante da corrida permaneceu no limbo.

Enquanto isso, os torcedores já tinham ido para casa há muito tempo. As transmissões haviam terminado. Especialmente para os espectadores mais novos, qual seria a sensação de saber que o vencedor da corrida só foi confirmado oficialmente horas depois?

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Não há dúvida de que a F1 é complexa e cheia de nuances. Os protestos técnicos que exigem uma investigação profunda levam tempo, o que é compreensível. Mas essa questão em particular parecia binária - algo que poderia ser resolvido rapidamente com replays e telemetria.

Para crédito da FIA, ela tem feito progressos na melhoria da transparência e das comunicações, e esse esforço é louvável.

Mas continua sendo desconcertante que, em uma série definida pela velocidade, as decisões de governança possam ser tão dolorosamente lentas.

