Os 40 anos de Button: relembre todas as vitórias do campeão da F1

Com passagens por Williams, BAR, Honda, Brawn e McLaren, o piloto britânico se tornou um ícone da Fórmula 1 e um dos competidores mais experientes da categoria máxima do automobilismo mundial. Relembre todas as suas vitórias:

Galeria Lista 2006: GP da Hungria 1 / 15 Foto de: LAT Images Honda RA106, Honda 2.4 V8. Posição de largada: 14º 2009: GP da Austrália 2 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images Brawn BGP 001, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: pole 2009: GP da Malásia 3 / 15 Foto de: LAT Images Brawn BGP 001, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: pole 2009: GP do Bahrein 4 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images Brawn BGP 001, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: 4º 2009: GP da Espanha 5 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images Brawn BGP 001, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: pole 2009: GP de Mônaco 6 / 15 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Brawn BGP 001, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: pole 2009: GP da Turquia 7 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images Brawn BGP 001, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: 2º 2010: GP da Austrália 8 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-25, Mercedes 2.4 V8. Posição de largada: 4º 2010: GP da China 9 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-25. Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: 5º 2011: GP do Canadá 10 / 15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images McLaren MP4-26, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: 7º 2011: GP da Hungria 11 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-26, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: 3º 2011: GP do Japão 12 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-26, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: 2º 2012: GP da Austrália 13 / 15 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images McLaren MP4-27, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: 2º 2012: GP da Bélgica 14 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-27, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: pole 2012: GP do Brasil 15 / 15 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images McLaren MP4-27, Mercedes 2.4 V8, Posição de largada: 2º

