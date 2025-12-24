Os números dos pneus da F1 de 2025 segundo a Pirelli

Os pneus de Fórmula 1 da Pirelli percorreram quilômetros suficientes para dar a volta ao mundo oito vezes e meia durante a temporada que acaba de terminar. Desde a primeira rodada de treinos livres em Melbourne até a bandeira quadriculada em Abu Dhabi, os pneus da empresa sediada em Milão percorreram uma distância total de 341.099 km.

Um número que atesta uma das temporadas mais exigentes da história do campeonato, depois que o calendário do ano passado aumentou para vinte e quatro corridas pela primeira vez. Em tantas pistas, espalhadas pelos cinco continentes, a Pirelli teve de garantir desempenho, confiabilidade e adaptabilidade em condições que variaram do calor extremo do deserto da Arábia ao frio intenso de Nevada.

Em 2025, a linha de pneus para pista seca, composta por seis compostos, cobriu 96% da quilometragem total. Os dois compostos mais usados, confirmando sua versatilidade e função estratégica, foram o C3, com 93.493 km, e o C4, com 91.595 km. Em seguida, vieram o C5 (66.255 km), o C2 (35.012 km) e, por fim, o C6 (22.419 km) e o C1 (17.368 km), com distâncias semelhantes. Os pneus para chuva cobriram os 4% restantes: 12.893 km para o Intermediário e 2.064 km para o de chuva pesada.

Em termos de voltas, os pneus completaram 67.094 voltas. Mais uma vez, a proporção de voltas com pneus slicks e de chuva é semelhante: 64.519 voltas para os primeiros e 2.578 para os últimos (ou seja, cerca de 4%). Em todas as corridas, foram realizadas 720 trocas de pneus. O recorde pertence ao GP da Espanha: em Barcelona, as equipes pararam nos boxes 53 vezes. O menor número pertence a Miami, com 18 paradas nos boxes.

O maior tempo de parada do ano foi alcançado por Esteban Ocon (Haas), que percorreu 303 km em Jeddah com um único jogo de C3s, completando 49 voltas. O piloto francês também se destacou em Baku, onde percorreu 294 km com C4s, confirmando sua habilidade no gerenciamento de pneus.

Pierre Gasly (Alpine) fez a corrida mais longa com o C2, completando 251 km em Xangai, enquanto Lance Stroll (Aston Martin) percorreu 222 km com o C5 em Baku. Lando Norris e Nico Hülkenberg percorreram 194 km cada um em um conjunto de pneus intermediários em Silverstone. O uso contínuo mais longo dos pneus de chuva forte foi de 61 km durante o fim de semana em Las Vegas: 10 voltas cada um para os dois pilotos da Aston Martin e Hülkenberg.

A quantidade de jogos de pneus fornecidos pela Pirelli ao longo da temporada destaca a complexidade logística de um campeonato global. Em 2025, as equipes tiveram 6.120 jogos de pneus slicks à disposição, incluindo 1.800 jogos de C5s, 1.580 de C4s, 1.400 de C3s e cerca de 1.900 pneus para pista molhada. O número de pneus alocados para cada monoposto, que varia de acordo com o formato do fim de semana, é, como você sabe, definido pelos regulamentos técnicos.

As temperaturas, como sempre, também influenciam o comportamento dos pneus. A temperatura mais alta registrada no asfalto durante uma sessão foi de 58,2 °C em Jeddah, durante o TL2, enquanto a temperatura mais alta do ar chegou a 39,1 °C no Bahrein, durante o TL1. As condições mais frias ocorreram em Las Vegas, com 12 °C na pista e 11,8 °C no ar durante a classificação. Com relação às corridas, a temperatura máxima do asfalto foi de 55,2 °C em Spielberg, enquanto a temperatura do ar atingiu 34,4 °C no Texas. As temperaturas mais baixas foram de 15 °C para o asfalto em Las Vegas e 14,3 °C para o ar em Melbourne.

Os F1 P Zero não foram os únicos pneus da Pirelli a entrar na pista. O programa Pirelli Hot Laps, que oferece a chance de percorrer circuitos de campeonatos em supercarros equipados com os pneus de estrada da empresa milanesa, foi organizado em sete eventos este ano. Os passageiros sortudos completaram 2.528 voltas em 32 sessões, usando doze modelos de carros de sete fabricantes diferentes.

69 pilotos se revezaram ao volante, desde as estrelas atuais, como Fernando Alonso, Max Verstappen, George Russell, Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Oliver Bearman, até jovens talentos promissores, como Paul Aron, Arthur Leclerc, Chloe Chambers e Jak Crawford. Ex-campeões mundiais e vencedores de corridas como Mika Häkkinen, Jenson Button, Ralf Schumacher e Pedro de la Rosa também participaram, juntamente com especialistas em resistência e GT, atestando a amplitude e o prestígio do programa.

Outra questão relevante diz respeito a uma atividade fora da pista. Um pneu de exposição, doado pela Pirelli e autografado por pilotos de F1, foi leiloado na RM Sotheby's no último fim de semana de corrida, durante a Abu Dhabi Collector's Week, por 31.200 dólares. Toda a renda foi destinada à fundação Make-A-Wish® UAE, que ajuda a tornar realidade os desejos de crianças com doenças graves.

Das temperaturas extremas à complexidade das escolhas estratégicas, aos desafios logísticos e ao programa Hot Laps, a temporada de 2025 confirmou mais uma vez o papel crucial da Pirelli como parceira global da F1.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!