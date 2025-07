Nesta terça-feira (22/7/2025), morreu Ozzy Osbourne, um dos mais icônicos vocalistas da história da rock, tanto em carreira solo como na banda Black Sabbath. O cantor, aliás, foi homenageado recentemente na IndyCar.

No GP de Mid-Ohio, disputado no primeiro fim de semana deste mês, o carro do piloto sueco Felix Rosenqvist, da equipe Meyer Shank -- da qual o piloto brasileiro Helio Castroneves é sócio --, teve pintura especial em tributo ao rockeiro. Confira:

Foi uma homenagem a Osbourne pelo seu último show com o Black Sabbath, intitulado "Back To The Beginning: Ozzy's Final Bow", na cidade inglesa de Birmingham, na primeira vez que a formação original do grupo se reuniu em 20 anos. O concerto aconteceu no mesmo fim de semana do GP da IndyCar.

Além disso, outro episódio marcante de Osbourne nas pistas aconteceu no GP do Canadá de Fórmula 1 de 2003, quando o músico concedeu uma entrevista bizarra ao jornalista e ex-piloto de F1 Martin Brundle:

No breve bate-papo que o Motorsport.com recorda acima, Ozzy fala com seu forte sotaque britânico habitual, de difícil compreensão, e confunde Brundle com sua primeira resposta ao questionamento inicial de Martin acerca dos trabalhos recentes do artista. "Sim, eu... estou fazendo, atualmente estamos escrevendo um musical sobre a vida e a época de Rasputin, o monge louco, e nós acabamos de conseguir, uh, eles estão permitindo que ele seja exibido na Broadway", começou Osbourne.

A resposta deixou Brundle em estado reflexivo, conforme o ex-F1 demonstra: "Vou tentar pensar em uma pergunta para responder a essa pergunta". Na sequência, o entrevistador pergunta se o rockeiro havia trazido consigo seus cachorros à pista, ao que Ozzy respondeu: "Não, estão todos em casa cagando".

