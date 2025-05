PAINEL F1: É hora da McLaren priorizar Piastri?

A McLaren lidera o campeonato de construtores da Fórmula 1, com Oscar Piastri e Lando Norris ocupando os primeiros lugares na classificação dos pilotos. No entanto, com Max Verstappen na cola deles e uma possível mudança na ordem de classificação devido às próximas verificações mais rigorosas da FIA sobre a flexibilidade da asa dianteira, a situação não é tão simples quanto as estatísticas sugerem.

A McLaren ainda pode se encontrar na luta por pelo menos um dos campeonatos com o sempre perfeito holandês - e ter os dois pilotos tirando pontos um do outro não é exatamente o cenário ideal para a equipe de Woking.

Será que é hora de pensar em apoiar pelo menos um deles - e não deveria ser Piastri, que não apenas conquistou quatro das cinco vitórias da McLaren em 2025, mas também se mostrou muito mais consistente e confiável do que seu companheiro de equipe?

Essa pode ser a única maneira de segurar Verstappen

Casper Bekking

Se a McLaren quiser conquistar os dois campeonatos mundiais, é preciso haver clareza o mais rápido possível. Há pouca dúvida sobre o título de construtores, dado seu domínio e a inconsistência da concorrência. Mas para assumir o controle do campeonato de pilotos, um dos dois pilotos terá que ter prioridade.

Uma coisa nós sabemos com certeza: Max Verstappen nunca desiste. O atual campeão sabe melhor do que ninguém como construir uma temporada e como ganhar um título - sendo consistente e marcando o máximo de pontos possível, mesmo quando você não é o mais rápido.

E é exatamente isso que ele está fazendo agora. Ele ainda pode ficar aquém no final, mas sua abordagem o mantém na briga pelo maior tempo possível - especialmente se os pilotos da McLaren começarem a tirar pontos uns dos outros.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Red Bull Content Pool

Se as histórias sobre como a Red Bull é ruim forem verdadeiras, então é uma conquista notável o fato de Verstappen estar apenas 32 pontos atrás do líder do campeonato. Isso me diz duas coisas: nas mãos do holandês, a Red Bull realmente não é tão ruim assim, e ele está maximizando todas as oportunidades.

Se uma atualização futura mudar as coisas na direção certa, a diferença para o líder poderá ser reduzida significativamente - basta ver o passo que a McLaren deu em Miami no ano passado.

Partindo do princípio de que os pilotos da McLaren ainda cometerão alguns erros à medida que a pressão aumenta, é mais sensato criar uma margem de segurança e proporcionar clareza. Piastri é visto como uma pessoa de cabeça fria, alguém que permanece calmo sob pressão e toma as decisões certas.

Em contraste, Norris demonstrou - tanto na temporada passada quanto nesta - que é propenso a cometer erros quando está sob pressão. É por isso que a McLaren deve apoiar o australiano com todo o seu peso se realmente quiser ganhar o título este ano. Desempenhos desastrosos como o da Hungria no ano passado são inaceitáveis se você quiser ser campeão.

Um segundo argumento para nomear um piloto claramente número um agora é o desafio iminente da temporada de 2026. Quanto mais cedo a batalha com Verstappen for resolvida, mais cedo o foco total poderá ser transferido para o desenvolvimento do novo carro de acordo com os próximos regulamentos.

E como os rivais que já estão fora da disputa pelo título atual (leia-se: Ferrari e Mercedes) provavelmente voltarão sua atenção para 2026 mais cedo, cada dia adicional será de valor extra para a McLaren.

As ordens de equipe são a melhor receita para a implosão interna

Christian Nimmervoll

Quando uma equipe é instada de fora a impor ordens de equipe em favor de um piloto para o bem do campeonato de pilotos, sinto que estou revendo um filme.

Especificamente, aquele que se passou na Ferrari há 30 anos, quando Michael Schumacher foi declarado o número um indiscutível e seus companheiros de equipe, como Eddie Irvine ou Rubens Barrichello, eram, na melhor das hipóteses, carregadores de água bem pagos.

Foi uma estratégia pela qual a Ferrari foi duramente criticada na época e que acabou sendo prejudicial para a recepção do esporte como um todo.

Lando Norris, McLaren Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Atualmente, Piastri tem 131 pontos, enquanto Norris tem 115. Uma diferença de 16 pontos pode ser praticamente eliminada se Norris vencer apenas duas corridas. Ninguém pode esperar seriamente que Andrea Stella diga a Norris agora que ele não pode se tornar campeão mundial e deve se sacrificar por Piastri. Tal decisão, sem dúvida, faria com que a equipe implodisse - e com razão.

A própria Ferrari serve como um estudo de caso perfeito. Em 1999, Irvine teve de abrir mão de seu quinto lugar para Schumacher em Magny-Cours - um único ponto que, de acordo com o sistema de pontuação da época, fez a diferença entre Eddie Irvine se tornar campeão mundial com a Ferrari e Mika Häkkinen levar o título com a McLaren.

Se Irvine tivesse garantido aquele ponto extra em Magny-Cours, a Ferrari teria o campeonato em suas próprias mãos no final da temporada em Suzuka, com Irvine pronto para conquistar o título.

Comprometer-se com Piastri agora seria um erro colossal do ponto de vista da McLaren. Em primeiro lugar, porque sem dúvida prejudicaria o relacionamento com Norris.

Em segundo lugar, porque Piastri ainda não apresentou provas claras de que pode ser consistentemente o piloto de GP superior a Norris. E, em terceiro lugar, porque o ano de 1999 demonstra claramente que apoiar o piloto errado muito cedo pode custar um campeonato em vez de ganhá-lo.

Norris continuou acreditando na McLaren - e é isso que a equipe também deve fazer

Oleg Karpov

Embora a corrida de Oscar Piastri tenha sido claramente impressionante, é possível argumentar que Lando Norris não é mais lento do que seu companheiro de equipe. Foram os erros que o deixaram na mão, mas, além do acidente na Q3 em Jeddah, não houve nenhum grave - e ele ainda pode ser a melhor chance da McLaren de vencer o campeonato de pilotos.

Não é que Piastri esteja quilômetros à frente. Sempre se pode falar em desenvolvimento e potencial, e como Oscar está apenas na terceira temporada, pode-se argumentar que seu teto é mais alto - mas isso é tudo hipotético.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Norris demonstrou duas coisas durante seu tempo na F1. Em primeiro lugar, ele aprende - talvez não tão rapidamente quanto alguns observadores gostariam, mas ele melhora o tempo todo. Em segundo lugar, sua lealdade à McLaren é inquestionável. Ele permaneceu na equipe durante alguns momentos muito difíceis - e teve oportunidades de ir para outro lugar.

Não seria justo que a equipe lhe desse as costas agora. Esse não é o jeito da McLaren. Zak Brown e Andrea Stella às vezes são criticados por suas decisões, mas merecem crédito por se aterem aos valores certos, não apenas para a equipe, mas para o esporte. Não acho que eles darão prioridade a um piloto até que não haja absolutamente nenhuma outra opção.

Esse é um risco que pode lhes custar o título? É possível. Mas essa abordagem - dois pilotos pressionando um ao outro - também tem sido uma das principais razões pelas quais a equipe está nessa posição, para começar. E, até que Norris esteja matematicamente fora dessa situação, ele merece todo o apoio.

É muito cedo para decidir - mas a pressão está aumentando

Kemal Sengul

A McLaren não precisa tomar uma decisão agora - mas isso pode mudar em breve.

Lando Norris chegou à temporada de 2025 como um dos favoritos do campeonato, depois de seu forte final no ano passado. Mas, até agora, ele tem tido dificuldades para apresentar finais de semana consistentes e sem erros.

Oscar Piastri, por outro lado, tem se tornado cada vez mais forte, demonstrando compostura e consistência impressionantes. Se Norris melhorar seus domingos, ele poderá diminuir a diferença com vitórias consecutivas - mas, no momento, é Piastri quem está aproveitando ao máximo o potencial da McLaren.

Andrea Stella, McLaren, Zak Brown, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Como os dois pilotos estão comprometidos a longo prazo, a equipe precisa ser cuidadosa. Escolher um número um muito cedo poderia prejudicar a dinâmica saudável que eles criaram.

É difícil fazer essa escolha depois de seis corridas, mas se Piastri continuar a apresentar resultados e Norris continuar a tropeçar depois das férias de meio de temporada, a decisão pode se tornar óbvia. Há também o fator Verstappen - se a Red Bull continuar com problemas e a McLaren continuar na frente em Ímola, Mônaco e Barcelona, talvez faça sentido adiar as ordens de equipe até o final da temporada.

Além disso, há o risco de desenvolvimento do carro. As próximas atualizações podem mudar o equilíbrio a favor de Norris. Com tantas variáveis ainda em jogo, o melhor a fazer é deixar as coisas evoluírem um pouco mais - antes de tomar a decisão difícil, se necessário.

