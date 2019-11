1957 - Itália (Pescara e Monza) 1 / 56 Foto de: LAT Images A primeira vez que um país teve duas corridas no mesmo ano aconteceu por 'necessidade'. Com o cancelamento do GP da Bélgica de 1957, os organizadores da F1 precisaram buscar um substituto. O escolhido foi o circuito de Pescara, onde Stirling Moss venceu com sua Vanwall.

1957 - Itália (Pescara e Monza) 2 / 56 Foto de: LAT Images Stirling Moss repetiu a dose semanas depois e venceu em Monza.

1959 - Estados Unidos (Indy500 e Sebring) 3 / 56 Foto de: IndyCar Series As 500 Milhas de Indianápolis fizeram parte do calendário da F1 de 1950 a 1960, mas as equipes e pilotos não participavam de fato da corrida. Com isso, quando a categoria finalmente decidiu ir ao país, tivemos uma "repetição" no calendário. Na imagem, o vencedor da Indy de 1959, Rodger Ward.

1959 - Estados Unidos (Indy500 e Sebring) 4 / 56 Foto de: LAT Images Bruce McLaren conquistou a primeira de suas quatro vitórias na F1 nos Estados Unidos, guiando pela Cooper Climax em Sebring.

1960 - Estados Unidos (Indy500 e Riverside) 5 / 56 Foto de: IndyCar Series Em 1960 voltamos a ter a 'repetição' no calendário. Imagem do vencedor das 500 Milhas daquele ano, Jim Rathmann.

1960 - Estados Unidos (Indy500 e Riverside) 6 / 56 Foto de: LAT Images Stirling Moss venceu a última etapa daquele ano, guiando pela Lotus-Climax.

1976 até 1980 - EUA (Long Beach e Watkins Glen) 7 / 56 Foto de: LAT Images Para contornar a regra que proibia a organização de duas provas no mesmo país, a F1 decidiu criar uma 'barreira' geográfica nos EUA, dividindo o país em Leste e Oeste e organizando uma corrida em cada região. O vencedor da primeira corrida em Long Beach, na Califórnia, foi Clay Regazzoni, da Ferrari.

1976 até 1980 - EUA (Long Beach e Watkins Glen) 8 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images Quem saiu vencedor da corrida no leste foi James Hunt, de McLaren.

1981 e 1982 - EUA (Long Beach e Las Vegas) 9 / 56 Foto de: LAT Images Depois da saída de Watkins Glen do calendário, Las Vegas assumiu seu lugar no campeonato. Como a cidade também fica no Oeste americano, batizaram a corrida de GP de Ceasars Palace, ligando a prova a um casino. Alan Jones venceu as duas provas em 1981.

1981 até 2006 - Itália (San Marino e Monza) 10 / 56 Foto de: LAT Images Em 1980, Nelson Piquet venceu a primeira corrida realizada em Ímola, cidade italiana que fica próxima a Bologna. Na primeira edição, o circuito substituiu a etapa de Monza. No ano seguinte, a F1 decidiu colocar as duas provas no calendário. Para evitar problemas, passou a chamar a corrida em Ímola de GP de San Marino, nação vizinha à Itália.

1981 até 2006 - Itália (San Marino e Monza) 11 / 56 Foto de: LAT Images Em 1981, primeiro ano com duas provas italianas no calendário, Alain Prost triunfou com sua Renault em Monza.

1982 - EUA (Long Beach, Detroit e Las Vegas) 12 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1982, a F1 fez algo jamais repetido na história: organizou três corridas nos Estados Unidos. A solução geográfica: GP do Oeste, GP de Las Vegas e GP de Detroit. Na estreia da corrida de rua, Prost fez a pole mas teve problemas na corrida. John Watson venceu a prova com a McLaren.

1982 - França (Paul Ricard e Dijon Prenois) 13 / 56 Foto de: LAT Images Para acomodar duas corridas na França, a F1 se aproveitou de uma lei aprovada na Suiça, que proibia a realização de corridas de automóveis no país, e organizou o GP da Suiça de F1, que foi disputado no circuito de Dijon, cidade francesa que fica a 200 km da Suiça. René Arnoux venceu a prova na França.

1982 - França (Paul Ricard e Dijon Prenois) 14 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images Enquanto Keke Rosberg, de Williams, venceu a corrida da "Suiça".

1983 - Grã Bretanha (Silverstone e Brands Hatch) 15 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images A moda francesa pegou e no ano seguinte foi a vez da Grã-Bretanha reivindicar duas provas para si. Alain Prost venceu em Silverstone.

1983 - Grã Bretanha (Silverstone e Brands Hatch) 16 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images E Nelson Piquet venceu o recém inventado GP da Europa.

1983 - Estados Unidos (Long Beach e Detroit) 17 / 56 Foto de: LAT Images Em 1983, Las Vegas saiu de vez do calendário. Long Beach continuou sendo sede do GP do Oeste dos EUA e Detroit continuou sendo uma cidade sede. Imagem de John Watson em Long Beach.

1983 - Estados Unidos (Long Beach e Detroit) 18 / 56 Foto de: LAT Images Isso fez de 1983 a única temporada a ter cidades, países e continentes sediando GPs. Deu um nó na cabeça? Pois é! - Foto da Tyrrell de Michele Alboreto triunfando em Detroit.

1984 - Estados Unidos (Dallas e Detroit) 19 / 56 Foto de: Williams F1 O litoral da Califórnia deixou de receber a F1 e a prova do Oeste deixou de existir. Em seu lugar, incluíram a cidade texana de Dallas, onde Keke Rosberg saiu vitorioso.

1984 - Estados Unidos (Dallas e Detroit) 20 / 56 Foto de: LAT Images Quem venceu em Detroit naquele ano foi Nelson Piquet, de Brabham.

1984 - Alemanha (Hockenheim e Nurburgring) 21 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images Assim como Itália, França e Grã-Bretanha fizeram nos anos anteriores, em 1984 foi a vez da Alemanha sediar duas provas. O conceito de GP da Europa foi mantido dali em diante. Alain Prost venceu em Hockenheim.

1984 - Alemanha (Hockenheim e Nurburgring) 22 / 56 Foto de: LAT Images E repetiu a dose em Nurburgring - na Europa.

1985 - Grã Bretanha (Silverstone e Brands Hatch) 23 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images Prost também venceu o GP da Grã-Bretanha de 1985, segundo ano em que os ingleses tiveram duas provas.

1985 - Grã Bretanha (Silverstone e Brands Hatch) 24 / 56 Foto de: LAT Images Mansell triunfou em Brands Hatch, lar do GP da Europa daquele ano.

1993 - Itália (San Marino e Monza) 25 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images Por anos, apenas a Itália recebeu duas corridas no ano. Monza seguiu sendo a casa da F1 no país, e alugando Ímola para San Marino, onde Alain Prost venceu em 1993.

1993 - Itália (San Marino e Monza) 26 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images Companheiro do francês na Williams, Damon Hill conquistou a vitória em Monza.

1993 - Grã Bretanha (Silverstone e Donington Park) 27 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images Em 1993, a F1 voltou a fazer suas peripécias geográficas e reintroduziu o GP da Europa, beneficiando mais uma vez o Reino Unido. Quem venceu a prova oficial no país foi novamente Prost.

1993 - Grã Bretanha (Silverstone e Donington Park) 28 / 56 Foto de: LAT Images Na 'Europa', a majestade da rainha não foi páreo para o rei da chuva. Ayrton Senna fez aquela que muitos apontam como a melhor corrida de sua carreira e triunfou em Donington Park, com direito a uma placa em homenagem à primeira volta mítica no circuito.

1994 e 1995 - Japão (Aida e Suzuka) 29 / 56 Foto de: LAT Images Se a Europa pode, o Pacífico também pode!... Isso mesmo, o Oceano foi o primeiro a sediar uma prova. Mas não foi debaixo da água, e sim em terra firme, no circuito de Aida, no Japão. Michael Schumacher venceu três das quatro provas nos dois anos, perdendo apenas em Suzuka em 1994.

1995 - Espanha (Barcelona e Jerez de la Frontera) 30 / 56 Foto de: LAT Images O GP da Europa mudou de casa e foi parar em Jerez. Por lá, Schumacher e Alesi protagonizaram a briga pela vitória, com o alemão levando a melhor sobre o piloto da Ferrari.

1995 - Espanha (Barcelona e Jerez de la Frontera) 31 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images Schumacher gostou da ideia de 'dominar' países e ganhou as duas provas espanholas.

1995 - Itália (San Marino e Monza) 32 / 56 Foto de: LAT Images Mas se em 1995 Schumacher dominou Japão e Espanha, nas provas italianas a história foi diferente. Johnny Herbert, companheiro do alemão na Benetton, venceu em Monza.

1995 - Itália (San Marino e Monza) 33 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images E Damon Hill conquistou a vitória em San Marino.

1996 - Itália (San Marino e Monza) 34 / 56 Foto de: LAT Images Hill repetiu a dose no ano seguinte em Ímola com a Williams.

1996 - Itália (San Marino e Monza) 35 / 56 Foto de: Ercole Colombo No primeiro ano com a Ferrari, Schumacher voltou a colocar a equipe italiana no alto do pódio, primeira vez desde 1988.

1996 - Alemanha (Hockenheim e Nurburgring) 36 / 56 Foto de: LAT Images No ano da conquista de seu título, Hill venceu em Hockenheim.

1996 - Alemanha (Hockenheim e Nurburgring) 37 / 56 Foto de: XPB Images No ano de sua estreia na F1, Jacques Villeneuve conquistou a primeira vitória de sua carreira no GP da Europa, em Nurburgring.

1997 - Itália (San Marino e Monza) 38 / 56 Foto de: LAT Images Heinz-Harald Frentzen aproveitou sua oportunidade na Williams e alcançou sua primeira vitória na F1.

1997 - Itália (San Marino e Monza) 39 / 56 Foto de: LAT Images Na Itália, David Coulthard superou as Ferraris de Schumacher e Eddie Irvine.

1997 - Alemanha (Hockenheim e Nurburgring) 40 / 56 Foto de: Sutton Motorsport Images No GP da Alemanha, em Hockenheim, Gerhard Berger conquistou sua última vitória na F1, que foi também a última da Benetton.

1997 - Alemanha (Hockenheim e Nurburgring) 41 / 56 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch O circuito de Nurburgring já havia recebido o GP da Alemanha e o GP da Europa. Mas em 1997 a pista se tornou sede do GP de Luxemburgo. Novamente, um país vizinho foi utilizado para driblar as regras.

1997 - Espanha (Barcelona e Jerez de la Frontera) 42 / 56 Foto de: LAT Images No início da temporada, o circuito de Barcelona recebeu a primeira corrida na Espanha e Jacques Villeneuve saiu vencedor da prova.

1997 - Espanha (Barcelona e Jerez de la Frontera) 43 / 56 Foto de: LAT Images A sede do GP da Europa daquele ano foi Jerez de la Frontera, onde o vencedor foi Mika Hakkinen.

1998 - Itália (San Marino e Monza) 44 / 56 Foto de: LAT Images Em um ano marcado pela disputa entre Ferrari e McLaren, David Coulthard conquistou a vitória em Ímola.

1998 - Itália (San Marino e Monza) 45 / 56 Foto de: Ercole Colombo Em Monza, Schumacher voltou a colocar a Ferrari no alto do pódio.

1998 - Alemanha (Hockenheim e Nurburgring) 46 / 56 Foto de: LAT Images Mas a Ferrari não foi páreo para a McLaren de Mika Hakkinen, que venceu na Alemanha e em "Luxemburgo".

2006 - Alemanha (Hockenheim e Nurburgring) 47 / 56 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O último ano de Schumacher na Ferrari foi também a despedida das corridas duplas na Itália e na Alemanha. E o alemão saiu em grande estilo, conquistando a vitória no GP da Europa.

2006 - Alemanha (Hockenheim e Nurburgring) 48 / 56 Foto de: Ercole Colombo E também no GP da Alemanha, vencendo as duas provas disputadas em sua terra natal.

2006 - Itália (San Marino e Monza) 49 / 56 Foto de: XPB Images Nas corridas no quintal da Itália, Schumacher também brilhou, alcançando a vitória na última corrida da F1 em Ímola.

2006 - Itália (San Marino e Monza) 50 / 56 Foto de: XPB Images E repetindo o feito em Monza, prova marcada por sua 90ª vitória na F1 e pelo anúncio de sua aposentadoria.

2008 - Espanha (Barcelona e Valência) 51 / 56 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Mas a F1 não ficou muito tempo sem repetir corridas em um mesmo país. De 2008 a 2012, Barcelona e Valência sediaram provas na Espanha. Raikkonen venceu o GP da Espanha.

2008 - Espanha (Barcelona e Valência) 52 / 56 Foto de: XPB Images E Felipe Massa inaugurou o circuito de Valência com uma vitória brasileira. Era o GP da Europa, disputado nas ruas da região portuária da cidade.

2012 - Espanha (Barcelona e Valência) 53 / 56 Foto de: XPB Images No ano da última dupla de corridas em um mesmo país, Pastor Maldonado venceu pela primeira e única vez na carreira, com a Williams no GP da Espanha.

2012 - Espanha (Barcelona e Valência) 54 / 56 Foto de: XPB Images Já Valência se despediu da F1 com uma vitória do piloto da casa. Fernando Alonso triunfou nas ruas da cidade espanhola, trazendo Kimi Raikkonen na segunda posição e Michael Schumacher na terceira, o último pódio do alemão na F1.

2021 - Estados Unidos (Austin e Miami) 55 / 56 Austin é a sede do GP dos Estados Unidos desde 2012 e Lewis Hamilton venceu cinco das sete edições realizadas no circuito das Américas.