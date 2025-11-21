Após a penalidade de tempo de Oscar Piastri em Interlagos, o debate sobre as diretrizes de corrida da Fórmula 1 voltou à tona. Carlos Sainz chamou a penalidade aplicada ao piloto da McLaren de "inaceitável" e acrescentou que elas serão discutidas no Catar. Max Verstappen, em tom de brincadeira, deixou claro que passaria tais normas por um triturador de papel, se dependesse dele.

Tais diretrizes descrevem o que é e o que não é permitido ao ultrapassar por dentro e por fora. Eles servem como ponto de referência, embora os comissários não sejam formalmente obrigados a segui-los, pois são apenas diretrizes.

Quando Verstappen foi questionado sobre as diretrizes durante sua entrevista coletiva na Holanda, antes do GP de Las Vegas, o piloto da Red Bull preferiu inicialmente não se envolver muito.

"É melhor que eu não diga nada", disse Verstappen. "Se eu tiver algo a dizer sobre isso, devo fazê-lo diretamente com os comissários ou com a FIA. Se você falar demais sobre as coisas em público, também pode receber uma penalidade por isso."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Questionado se ele ainda tem isso em mente durante todas as suas aparições na mídia, Max respondeu: "Claro que sim. Sou o único que foi penalizado por usar um palavrão, então tenho que ter muito cuidado com o que digo. Então penso: 'É melhor não dizer nada mesmo'. É assim, infelizmente".

A opinião de Verstappen sobre as diretrizes de corrida, no entanto, é clara: "Nem sempre gosto das regras que temos, mas simplesmente as sigo como estão escritas".

Quando o Motorsport.com perguntou a Verstappen se a F1 se tornou muito complexa, com regras para praticamente tudo, o tetracampeão respondeu: "Pode-se dizer que sim. O problema é que quanto mais regras você cria, mais difícil fica para você mesmo".

"No final das contas, isso nem tem a ver com os comissários , porque eles apenas seguem o manual de regras. Você vê algo com seus próprios olhos, forma uma opinião, mas quando olha para as regras, pode ser diferente novamente. Então, o que você aplica? Os comissários estão em uma posição difícil. Eu mesmo vivi isso durante meu grande dia em Marrakesh", ele sorriu, referindo-se ao seu dia com os comissários da Fórmula E, cumprindo sua primeira penalidade de serviço comunitário.

"Os comissários foram super simpáticos, mas, no fim das contas, eles estão presos ao livro de regras. Às vezes, fica muito difícil tomar a decisão certa".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

"Carlos e George têm tudo preparado" para a reunião do Catar

Exatamente essas diretrizes serão discutidas no Catar com os pilotos, mas Verstappen acredita que não precisará dizer muita coisa durante o briefing dos pilotos.

"Acho que Carlos e George [Russell] já têm tudo preparado para isso, então vou apenas sentar e relaxar", brincou Verstappen.

Se ele tivesse uma palavra a dizer, as diretrizes seriam diferentes. "Eu apenas...", disse Max, antes de imitar o movimento de colocar documentos em um triturador. Na realidade, o holandês não deseja estar em uma posição em que teria que decidir sobre tais assuntos. "Não, você definitivamente não me verá na F1 como comissário!"

