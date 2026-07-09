Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP - Marc Márquez: “Meu maior adversário é meu condicionamento físico”

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP - Marc Márquez: “Meu maior adversário é meu condicionamento físico”

F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

Recuperado de cirurgia, Acosta recebe 'ok médico' da MotoGP para correr no GP da Alemanha

MotoGP
GP da Alemanha
Recuperado de cirurgia, Acosta recebe 'ok médico' da MotoGP para correr no GP da Alemanha

MotoGP - Moreira avalia expectativas para GP da Alemanha: "Podemos lutar por algo"

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP - Moreira avalia expectativas para GP da Alemanha: "Podemos lutar por algo"

MotoGP: Mesmo afastado, Zarco é punido pelo acidente de Barcelona

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Mesmo afastado, Zarco é punido pelo acidente de Barcelona

GUIA WEC: Acesso, transporte e programação completa das 6 Horas de São Paulo

WEC
Interlagos
GUIA WEC: Acesso, transporte e programação completa das 6 Horas de São Paulo

MotoGP – Viñales: "KTM me enviou um contrato, assinei e eles cancelaram"

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP – Viñales: "KTM me enviou um contrato, assinei e eles cancelaram"

Pato O'Ward desiste de carreira na F1 com McLaren

Fórmula 1
Pato O'Ward desiste de carreira na F1 com McLaren
Fórmula 1

Pato O'Ward desiste de carreira na F1 com McLaren

Mexicano diz que está perfeitamente feliz onde está e não tem mais interesse em ser piloto reserva

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Pato O'Ward, McLaren

As perguntas recorrentes sobre quando Pato O'Ward daria o salto para a Fórmula 1 chegarão ao fim, já que o piloto da equipe McLaren na IndyCar revelou ao podcast Speed ​​Street de Conor Daly que as aspirações de chegar à categoria não estão mais em seus planos, e que seu objetivo agora é se concentrar totalmente no campeonato dos Estados Unidos.

Leia também:

"Sou grato pelas experiências e por tudo que aprendi no mundo da F1. E, obviamente, pilotar esses carros, especialmente nos últimos anos, tem sido uma experiência incrível, simplesmente sentir do que eles são capazes", disse O'Ward.

"Mas acho que estou em um momento diferente da minha vida agora, e não me importo mais. Não há nada em mim que me motive a continuar como piloto reserva na F1, porque estou em um ótimo momento na IndyCar. Adoro a categoria. É onde quero estar", acrescentou o piloto da McLaren, agora confirmado para 2027.

O'Ward fará parte da equipe junto com o estreante Scott Dixon e o sueco Felix Rosenqvist, que retorna ao time. O ano de 2027 será crucial para o piloto natural de Monterrey, pois será o último de seu contrato atual com a equipe liderada por Zak Brown.

O mexicano expressou que, atualmente, não tem desejo de pilotar a geração de carros que está sendo usada na F1 e que tem sido tão criticada por outros pilotos.

“Não me empolga pilotar um desses carros, então pedi gentilmente para ser dispensado de todos os meus serviços na F1”, e acrescentou que a IndyCar atualmente possui os elementos que ele procura: “é o melhor lugar para corridas. Simples assim. Acho que muitos podem ter uma opinião diferente. Mas, para mim, é onde estou feliz.”

Ao contrário de outros competidores que buscam dinheiro e fama na F1, O'Ward desfruta de um contrato milionário com a McLaren, além de ser o piloto mais reconhecido da categoria americana, o mais popular em vendas.

“Não preciso ser mais famoso. Não preciso de mais dinheiro. Já estou em uma posição que nunca imaginei alcançar quando era mais jovem. Sou muito afortunado.”

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Presidente da FIA garante volta de Horner à F1

Principais comentários
Mais de
Luis Ramírez

O'Ward: F1 se tornou um espetáculo "artificial", enquanto na Indy se corre de verdade

Indy
Indy
Long Beach
O'Ward: F1 se tornou um espetáculo "artificial", enquanto na Indy se corre de verdade

O'Ward explica 'bandeira vermelha' que impediu a Indy de correr no México

Indy
Indy
Arlington
O'Ward explica 'bandeira vermelha' que impediu a Indy de correr no México

F1: Cadillac confirma primeiras atualizações do carro para GP da Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Cadillac confirma primeiras atualizações do carro para GP da Austrália
Mais de
Patricio O'Ward

Indy: O’Ward supera Lundgaard e vence em Mid-Ohio

Indy
Indy
Mid-Ohio
Indy: O’Ward supera Lundgaard e vence em Mid-Ohio

Brasileiros brilham em terceiro dia de treinos da Indy 500 com Castroneves em 2º e Collet em 7º

Indy
Indy
500 Milhas de Indianápolis
Brasileiros brilham em terceiro dia de treinos da Indy 500 com Castroneves em 2º e Collet em 7º

F1: McLaren confirma Fornaroli e O'Ward como pilotos reservas para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: McLaren confirma Fornaroli e O'Ward como pilotos reservas para 2026

Últimas notícias

MotoGP - Marc Márquez: “Meu maior adversário é meu condicionamento físico”

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP - Marc Márquez: “Meu maior adversário é meu condicionamento físico”

F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

Recuperado de cirurgia, Acosta recebe 'ok médico' da MotoGP para correr no GP da Alemanha

MotoGP
GP da Alemanha
Recuperado de cirurgia, Acosta recebe 'ok médico' da MotoGP para correr no GP da Alemanha

MotoGP - Moreira avalia expectativas para GP da Alemanha: "Podemos lutar por algo"

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP - Moreira avalia expectativas para GP da Alemanha: "Podemos lutar por algo"