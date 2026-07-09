Pato O'Ward desiste de carreira na F1 com McLaren

As perguntas recorrentes sobre quando Pato O'Ward daria o salto para a Fórmula 1 chegarão ao fim, já que o piloto da equipe McLaren na IndyCar revelou ao podcast Speed ​​Street de Conor Daly que as aspirações de chegar à categoria não estão mais em seus planos, e que seu objetivo agora é se concentrar totalmente no campeonato dos Estados Unidos.

"Sou grato pelas experiências e por tudo que aprendi no mundo da F1. E, obviamente, pilotar esses carros, especialmente nos últimos anos, tem sido uma experiência incrível, simplesmente sentir do que eles são capazes", disse O'Ward.

"Mas acho que estou em um momento diferente da minha vida agora, e não me importo mais. Não há nada em mim que me motive a continuar como piloto reserva na F1, porque estou em um ótimo momento na IndyCar. Adoro a categoria. É onde quero estar", acrescentou o piloto da McLaren, agora confirmado para 2027.

O'Ward fará parte da equipe junto com o estreante Scott Dixon e o sueco Felix Rosenqvist, que retorna ao time. O ano de 2027 será crucial para o piloto natural de Monterrey, pois será o último de seu contrato atual com a equipe liderada por Zak Brown.

O mexicano expressou que, atualmente, não tem desejo de pilotar a geração de carros que está sendo usada na F1 e que tem sido tão criticada por outros pilotos.

“Não me empolga pilotar um desses carros, então pedi gentilmente para ser dispensado de todos os meus serviços na F1”, e acrescentou que a IndyCar atualmente possui os elementos que ele procura: “é o melhor lugar para corridas. Simples assim. Acho que muitos podem ter uma opinião diferente. Mas, para mim, é onde estou feliz.”

Ao contrário de outros competidores que buscam dinheiro e fama na F1, O'Ward desfruta de um contrato milionário com a McLaren, além de ser o piloto mais reconhecido da categoria americana, o mais popular em vendas.

“Não preciso ser mais famoso. Não preciso de mais dinheiro. Já estou em uma posição que nunca imaginei alcançar quando era mais jovem. Sou muito afortunado.”

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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