Sergio Pérez não conseguiu manter seu contrato com a Red Bull para a temporada de 2025 e foi obrigado a tirar um ano sabático, mas está a todo vapor em negociações e estudando onde pode estar seu futuro e possível retorno à Fórmula 1. No entanto, Carlos Slim, bilionário que apoia a carreira do mexicano na categoria, tem certeza que o piloto irá voltar em 2026.

Pérez conseguiu um acordo com o time de Milton Keynes para abrir mão de sua vaga que estava garantida, mas mira retornar ao grid em 2026, muito provavelmente com a Cadillac.

"Eu sei que ele está considerando várias opções", disse Slim à imprensa mexicana recentemente.

"Ele tem o apoio de todos nós e dos fãs. Ele tem trabalhado em sua preparação e, esperamos que seu retorno aconteça. Todos nós ficaríamos muito felizes em vê-lo de volta à pista, mas é algo que ele está agora analisando".

Para Slim, a questão agora é o piloto decidir qual equipe ele assinará. Importante lembrar que a Cadillac é o caminho mais provável, mas a Alpine já foi relacionada ao nome do mexicano, isso porque o segundo assento segue em discussão, apesar de Franco Colapinto seguir no lugar de Jack Doohan.

