Patrocínios da Fórmula 1 ultrapassam marca de 10 bilhões de reais

A Fórmula 1 se transformou em um verdadeiro gigante do patrocínio nos últimos anos. Uma nova pesquisa independente mostra que mais de dois bilhões de dólares (R$11,1 bilhões) foram gerados em 2024. Somente a NFL (Liga de Futebol Americano) gera receitas anuais ainda maiores.

Um relatório da SponsorUnited mostra que a F1 e as equipes geraram 2,04 bilhões de dólares (R$11,3 bilhões) no ano passado, mais do que várias ligas esportivas estabelecidas nos EUA que costumavam liderar em termos de receita de patrocínio.

A NBA, a MLB e a NHL (basquete, beisebol e hóquei no gelo) estão todas abaixo desse valor, sendo que apenas a NFL, com 2,5 bilhões de dólares (R$13,9 bilhões), supera o valor da F1. Porém, as duas ligas chegam a esses valores de maneiras muito diferentes.

De acordo com o relatório, as equipes de F1 geraram uma média de mais de seis milhões de dólares (R$33,4 milhões) cada, cerca de oito vezes a receita média de patrocínio de uma equipe da NFL.

"Há alguns anos, todos achavam que o mundo estava louco quando o Dallas Cowboys foi avaliado em quatro bilhões de dólares", disse recentemente o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, ao Financial Times. "Hoje, eles valem dez bilhões e todos se perguntam: que loucura é essa? Quando as equipes são bem-sucedidas, todo o esporte se beneficia e, no final, o valor da empresa aumenta. Na F1, isso é justificado por valores comparativos - como múltiplos de vendas, múltiplos de EBITDA, crescimento sustentável e receita previsível."

"Os contratos de patrocínio geralmente têm duração de três a dez anos, assim como os contratos de TV. Portanto, você tem um alto grau de previsibilidade, o que não é um dado adquirido em empresas tradicionais", diz o austríaco.

"O apelo mudou quando a Liberty assumiu o controle do esporte. Bernie [Ecclestone] construiu o esporte ao longo de 40 anos e o tornou excelente. Mas, com a mudança de propriedade, os novos donos levaram tudo a um nível completamente novo - com a típica visão americana do esporte como entretenimento."

Não é de surpreender que Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren estejam entre as equipes com as maiores receitas de patrocínio. O relatório também mostra quais áreas estão mais envolvidas em parcerias na Fórmula 1. O setor de tecnologia lidera, respondendo por mais de 500 milhões de dólares (R$2,7 bilhões) de receita entre as dez equipes.

Os espaços publicitários mais caros em um carro também estão listados. A exemplo, as colocações na caixa de ar e nos sidepods das principais equipes geram, cada uma, mais de cinco milhões de dólares (R$27,8 milhões).

