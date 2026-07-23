Peça-chave no mercado de pilotos, Alonso fala sobre futuro na F1: “Tenho contrato, não vou sair”
Oficialmente, o acordo do bicampeão com a Aston Martin acaba no final de 2026, mas espanhol deve continuar com o time de Silverstone
Antes do GP da Hungria, Fernando Alonso surpreendeu com uma declaração enigmática, afirmando que “tenho contrato, não vou sair”, em relação ao seu futuro na Aston Martin e na Fórmula 1.
Oficialmente, o piloto asturiano tem um contrato em vigor com a Aston que termina no final de 2026, mas na coletiva de imprensa de Hungaroring, ele deu uma resposta que deixou todo mundo surpreso.
Quando questionado a ele e aos seus colegas ao lado, Carlos Sainz e Franco Colapinto, sobre o futuro deles na F1, o espanhol da Aston Martin respondeu de forma direta.
“Eu tenho contrato, não vou sair”, disse com uma espécie de sorriso tímido, enquanto fazia gestos do tipo ‘é assim que as coisas são’ para os jornalistas presentes na sala.
Pouco antes, ao ser questionado sobre as melhorias da Aston Martin para este fim de semana — que devem ser significativas —, o espanhol mostrou-se muito otimista ao falar sobre o futuro da equipe.
“Estamos aqui para vencer corridas e disputar campeonatos. Não começamos a temporada assim, mas vamos chegar lá, porque estamos no processo de entender esse novo regulamento e encontrar o caminho certo para melhorar o carro”, afirmou Alonso.
Questionado sobre as atualizações e como vai trabalhar no futuro, Alonso apontou que 'está tranquilo'.
"Como já disse muitas vezes, estou pensando no que preciso fazer no ano que vem e nos próximos anos. Me sinto revigorado, me sinto motivado, me sinto rápido, mas também preciso gostar do que faço".
Futuro de Sainz e Colapinto
Por outro lado, Sainz não revelou nada, e limitou-se a dizer que “sinceramente, não sei".
"Ainda não tenho uma data. Sempre disse que esperaria até o verão [europeu, inverno no Brasil] para sentar com minha equipe, refletir e discutir com eles, junto com James Vowles, o futuro da equipe e o meu futuro dentro dela. Acho que durante o verão começarei a tomar minha decisão, mas não posso dar prazos exatos".
Colapinto seguiu uma linha semelhante à do piloto da Williams: “Não faço ideia, preciso me concentrar em pilotar e sinto que este ano estou fazendo um bom trabalho, mas não faço ideia. Concentro-me nas corridas e trabalho junto com a equipe para melhorar o carro. Nem mesmo estou a par de todos os rumores que circulam”.
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