Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Alonso dobra aposta em críticas ao fundo do grid: "Todos sabemos de quem estamos falando"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Alonso dobra aposta em críticas ao fundo do grid: "Todos sabemos de quem estamos falando"

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP do México

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao dia de treinos do GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao dia de treinos do GP da Malásia

F1: Bortoleto aponta seu ponto forte e maior desafio no regulamento de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto aponta seu ponto forte e maior desafio no regulamento de 2026

Pérez confirma aposentadoria da F1 após fim do contrato com a Cadillac, em 2029

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Pérez confirma aposentadoria da F1 após fim do contrato com a Cadillac, em 2029

F1: Bortoleto detalha impacto da altitude no motor Audi no GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto detalha impacto da altitude no motor Audi no GP do México

F1 - Após ataques de fãs de Colapinto, FIA endurece discurso e promete expulsões: "Não há lugar para eles"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Após ataques de fãs de Colapinto, FIA endurece discurso e promete expulsões: "Não há lugar para eles"

Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Prefeitura de São Paulo mira renovação de contrato até 2035 com a F1
Reações
Fórmula 1 GP do México

Pérez confirma aposentadoria da F1 após fim do contrato com a Cadillac, em 2029

Mexicano de 36 anos renovou com o time norte-americano por mais três temporadas

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Add as a preferred source
Sergio Perez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Clive Mason Getty Images

Sergio Pérez confirmou que sairá da Fórmula 1 quando o atual contrato com a Cadillac, que foi renovado esta semana, chegar ao fim, em 2029. 

Leia também:

O mexicano estreou na F1 em 2011, pela Sauber, ficou fora do grid em 2025 após ser demitido pela Red Bull e, este ano, retornou pela Cadillac. Aos 36 anos, ele acredita que "poderia continuar por mais tempo, pois adora o que faz", mas reconhece que, no momento, tem outras prioridades. 

"É a minha paixão. Poderia facilmente ficar mais 10 anos porque realmente gosto do que faço. Mas estou chegando a uma certa idade e os meus filhos, que são o mais importante, estarão em idades importantes nas suas vidas, nas quais vou querer passar muito tempo com eles", disse. Pérez tem quatro filhos com a esposa Carola, com idades entre nove e três anos. 

"Nunca se sabe o que vai acontecer, mas sim, tenho isso claro", explicou o mexicano quando questionado se já tinha definido 2029 como a data da aposentadoria ou se ficaria por mais tempo.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Bortoleto detalha impacto da altitude no motor Audi no GP do México
Mais de
Juanjo Sáez

F1: Ferrari, Red Bull, Audi e mais equipes levam atualizações para Austin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Ferrari, Red Bull, Audi e mais equipes levam atualizações para Austin

F1 - Alonso explica por que não gosta de corridas noturnas e brinca sobre correr pela manhã: “Podemos almoçar em casa”

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Alonso explica por que não gosta de corridas noturnas e brinca sobre correr pela manhã: “Podemos almoçar em casa”

F1 - Alonso detona veto das equipes de ponta: “Querem que tudo seja chato”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Alonso detona veto das equipes de ponta: “Querem que tudo seja chato”
Mais de
Sergio Perez

F1: Pérez renova contrato com a Cadillac até 2029

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Pérez renova contrato com a Cadillac até 2029

F1: Bottas nega que vá perder vaga na Cadillac em 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Bottas nega que vá perder vaga na Cadillac em 2027

F1: Cadillac revela data de inauguração da fábrica de motores e agradece aos pilotos pela “paciência”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Cadillac revela data de inauguração da fábrica de motores e agradece aos pilotos pela “paciência”

Últimas notícias

F1 - Alonso dobra aposta em críticas ao fundo do grid: "Todos sabemos de quem estamos falando"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1 - Alonso dobra aposta em críticas ao fundo do grid: "Todos sabemos de quem estamos falando"

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP do México

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos do GP do México

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao dia de treinos do GP da Malásia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao dia de treinos do GP da Malásia

F1: Bortoleto aponta seu ponto forte e maior desafio no regulamento de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Bortoleto aponta seu ponto forte e maior desafio no regulamento de 2026