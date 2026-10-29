Pérez confirma aposentadoria da F1 após fim do contrato com a Cadillac, em 2029

Sergio Pérez confirmou que sairá da Fórmula 1 quando o atual contrato com a Cadillac, que foi renovado esta semana, chegar ao fim, em 2029.

O mexicano estreou na F1 em 2011, pela Sauber, ficou fora do grid em 2025 após ser demitido pela Red Bull e, este ano, retornou pela Cadillac. Aos 36 anos, ele acredita que "poderia continuar por mais tempo, pois adora o que faz", mas reconhece que, no momento, tem outras prioridades.

"É a minha paixão. Poderia facilmente ficar mais 10 anos porque realmente gosto do que faço. Mas estou chegando a uma certa idade e os meus filhos, que são o mais importante, estarão em idades importantes nas suas vidas, nas quais vou querer passar muito tempo com eles", disse. Pérez tem quatro filhos com a esposa Carola, com idades entre nove e três anos.

"Nunca se sabe o que vai acontecer, mas sim, tenho isso claro", explicou o mexicano quando questionado se já tinha definido 2029 como a data da aposentadoria ou se ficaria por mais tempo.

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