Sergio Pérez retornará ao grid da Fórmula 1 para a temporada de 2026, depois de ser anunciado nesta terça-feira como novo integrante da Cadillac e dividirá equipe com Valtteri Bottas, outro veterano que retorna aos GPs.

Pérez era um dos destaques da categoria desde sua estreia em 2011, e foi contratado como companheiro de Max Verstappen a partir da temporada de 2021. Porém, em 2024, perdeu o lugar na Red Bull depois de um ano difícil, demitido após uma série de resultados ruins.

No entanto, logo ficou claro que os problemas da equipe iam além do mexicano: Liam Lawson começou o campeonato na parte de trás do grid e foi substituído depois de apenas duas corridas por Yuki Tsunoda, que desde então marcou apenas sete pontos em 12 GPs para a equipe baseada em Milton Keynes.

Em entrevista à imprensa na terça-feira, na qual o Motorsport.com estava presente, Pérez explicou por que acha que não tem nada a provar em seu retorno à Cadillac, depois do período difícil complicado na equipe austríaca.

"Não acho que tenho nada a provar. Não apenas para os pilotos atuais ou para os próximos que ocuparão meu lugar, mas até mesmo antes disso. Agora todo mundo esquece. Tem sido um lugar muito complicado, onde você precisa se adaptar constantemente e ganhar confiança mentalmente. É um desafio muito particular", disse ele.

"E sim, acho que não tenho nada a provar quando você olha para a quantidade de pontos que eles marcaram. Foram cerca de cinco pontos em toda a temporada. Portanto, acho que não tenho nada a provar nesse sentido", continuou.

Sergio Pérez, Red Bull Racing, no paddock Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pérez enfatizou que seu retorno não se trata de vingança, mas de recuperar o prazer do esporte que o marcou por mais de uma década.

"Para mim, é mais uma questão de aproveitar o esporte novamente. Quero aproveitar o esporte que amo, que me deu tanto. Eu não poderia me dar ao luxo de sair da forma como saí e é por isso que estou voltando com esse novo projeto. Espero que ele seja muito bem-sucedido, mas, acima de tudo, quero aproveitar esse retorno", disse ele.

Depois de perder seu lugar na Red Bull, o mexicano se dedicou à família, repensou seu futuro e praticamente ficou longe da mídia e do paddock até o anúncio da Cadillac.

"Foi muito importante ter esse tempo longe do esporte, especialmente porque só no final do ano ficou claro que eu não continuaria na Red Bull. Em vez de entrar em algo apenas para permanecer no grid, eu precisava me desligar um pouco e entender o que eu realmente queria para a próxima fase da minha carreira. Isso não ficou claro para mim no início, especialmente nos primeiros meses", revelou.

"Quanto mais eu conversava com a Cadillac, mais ficava claro que era isso que me motivava a voltar. É um projeto em si, não se trata de voltar com uma equipe normal para lutar por pódios, corridas ou pontos. É um projeto completo, a dinâmica é diferente. Percebi que gosto de treinar. Eu odiava treinar antes, mas esse tempo fora me fez perceber que eu realmente gosto, por isso tenho mantido a forma", adicionou.

Quando chegar o GP da Austrália de 2026, primeira etapa da próxima temporada, já terá passado mais de um ano desde a última participação oficial do mexicano em uma corrida. E Pérez garantiu que estará pronto.

"Não piloto nada há algum tempo, exceto kart com meu filho, mas temos planos com a equipe de testar um carro de Fórmula 1 antes do final do ano. E no próximo ano, com a quantidade de testes que teremos, a ferrugem vai se dissipar muito rapidamente. Eu sei o que é a Fórmula 1 e estarei pronto para atuar desde a primeira corrida", concluiu.

DIOGO BRILHA e MÁRQUEZ REINA na HUNGRIA! Circuito é RUIM? Final INSANA no ARENA CROSS e DI GRASSI!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Hungria:

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!