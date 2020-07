Após conquistar a quarta colocação no classificatório deste sábado (18), Sergio Pérez afirmou que sentiu algumas tonturas durante as sessões, mas ajudou a Racing Point a conquistar a segunda fila para o GP da Hungria de Fórmula 1, que tem largada marcada para 10h10 (horário de Brasília) neste domingo (19).

Enquanto seu companheiro de equipe, Lance Stroll, garantiu a terceira colocação, o piloto mexicano não teve um bom Q3, cravando a quarta melhor volta. Pérez teve seu primeiro tempo na terceira sessão deletado por exceder os limites da pista na curva 4, antes de conseguir fazer uma volta dentro dos limites em sua segunda tentativa.

No entanto, logo após o classificatório, o mexicano revelou que começou a se sentir mal durante o decorrer da sessão. “Foi um bom resultado para a equipe, mas na minha parte aconteceram muitas coisas”, disse Pérez.

“Durante o classificatório eu não estava me sentindo 100% fisicamente. Por alguma razão comecei a sentir tontura durante a sessão”.

Questionado sobre qual foram seus problemas especificamente, ele disse: “Eu não sei. Estou com o pescoço um pouco dolorido de ontem”.

“Aconteceu de repente. Meu pescoço está doendo um pouco, mas repentinamente comecei a sentir tontura em algumas partes do circuito. Mesmo assim, com tudo isso, ser o quarto colocado é um bom resultado para amanhã”.

Pérez não acredita que seus problemas no classificatório o afetarão na corrida de domingo e disse estar ansioso para ajudar a Racing Point a garantir bons pontos, especialmente iniciando com pneus médios.

“Eu acho que é um ótimo resultado para o time”, disse o mexicano. “Mostramos estarmos bem durante todo o tempo. Sim, eu estou feliz com os resultados da equipe. E espero que amanhã possamos juntar tudo na corrida e marcar muitos pontos para a equipe”.

“Temos um bom ritmo. Vamos começar com os compostos médios, então acho que isso pode nos beneficiar amanhã. Acreditamos que os pneus macios podem sofrer ao longo do primeiro stint”, completou.

Q4: Cacá Bueno analisa a performance voadora da Mercedes na Hungria

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista exclusiva com Igor Fraga