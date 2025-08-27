Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

Sergio Pérez chegou ao México um dia depois de sua apresentação na Cadillac e deixou claro que a aventura com a equipe americana pode ser seu último grande projeto na Fórmula 1.

O mexicano foi anunciado junto com Valtteri Bottas nesta terça-feira como pilotos para a primeira temporada da equipe. Pérez disse que o contrato é de "dois anos", pois ele entende o desafio da primeira temporada.

Embora exista a opção de uma terceira temporada, ele mesmo deu a entender que essa pode ser sua última equipe. "Eu a vejo como meu último grande projeto na F1", disse ele.

"Terminar minha carreira aqui seria incrível. Se eu puder ajudar a torná-la uma das equipes de maior sucesso no futuro, seria maravilhoso. O tempo dirá. Para mim, será importante ver um progresso rápido", acrescentou. Mais cedo, ele chegou a dizer que a maneira como o capítulo da Red Bull foi encerrado não permitiu que ele se despedisse como gostaria, mesmo admitindo que em algum momento pensou que não era a maneira como deveria encerrar a carreira.

O mexicano estreou na F1 em 2011, quando chegou à Sauber, antes de se transferir para a McLaren e chegar à Force India/Racing Point e, finalmente, a Red Bull em 2021.

"Vamos aproveitar muito, vai ser muito rápido. É a última passagem por aqui. Vamos aproveitar cada momento, cada resultado", concluiu Pérez.

