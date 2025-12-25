Todas as categorias

Fórmula 1

Sauber diz que quase promoveu estreia de Hamilton na F1; entenda

"O acordo não deu certo porque a McLaren só queria emprestá-lo por um ano", afirmou o dirigente suíço; confira os detalhes

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Publicado:
Peter Sauber: Lewis Hamilton quase fez sua estreia na Sauber

Foto de: Getty Images

Ao longo das décadas, vários campeões mundiais de Fórmula 1 pilotaram para a equipe suíça Sauber. Kimi Räikkönen fez sua estreia na categoria rainha pela equipe em 2001 e depois retornou a Hinwil, enquanto Jacques Villeneuve entrou para a escuderia em 2005.

Já em 2007, um certo Sebastian Vettel pilotou sua primeira corrida de F1 pela então equipe BMW Sauber... O fundador da equipe, Peter Sauber, revelou agora que o piloto mais bem-sucedido da história da equipe chegou perto de competir por seu time: Lewis Hamilton.

"Quase ninguém sabe que Lewis Hamilton quase pilotou para nós há cerca de 20 anos", disse Sauber ao jornal suíço Blick, explicando que a McLaren queria enviar Hamilton "para Hinwil para seu aprendizado na F1".

"A delegação da McLaren com Lewis e seu pai" se reuniu com Peter e "nossa advogada interna Monisha Kaltenborn" no aeroporto de Kloten, perto de Zurique, lembra Sauber, explicando: "O acordo não deu certo porque a McLaren só queria emprestá-lo por um ano".

Sauber explica que eles mesmos queriam Hamilton por dois anos. Na época, o inglês fazia parte do programa júnior da McLaren e acabou ingressando na categoria principal com a equipe de Woking em 2007, depois de conquistar o título da GP2 em 2006.

Hamilton venceu quatro corridas em sua primeira temporada de F1 e quase se tornou campeão mundial em sua primeira tentativa. No final do ano, ele ficou apenas um ponto atrás do campeão, Raikkonen, da Ferrari. Hamilton finalmente conquistou seu primeiro título um ano depois.

Ruben Zimmermann
Lewis Hamilton
Sauber
