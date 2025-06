A Polícia Federal abriu um inquérito na última sexta-feira (06) visando uma investigação em torno da ofensa do narrador da Fórmula 1 da Band, Sérgio Maurício, contra a Deputada Federal Erika Hilton (PSOL-SP).

O caso, que tramita na 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, tem como base o post com teor transfóbico feito pelo narrador contra a deputada no início do ano. A informação foi revelada pelo jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

Segundo a reportagem, o inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público Federal (MPF), que recebeu uma denúncia sobre o caso.

Relembre o caso

Em 23 de fevereiro, o perfil @sergiomdoficial comentou uma postagem no X chamando Hilton de “uma fake news humana” e “coisa”, reiterando ofensas do usuário do ex-Twitter Oliver Noronha - @olivernoronha.

Respondendo com tom de aprovação a uma postagem de teor transfóbico contra a parlamentar do PSOL no X, o narrador acabou gerando indignação nas redes e a controvérsia ganhou força, culminando na decisão da Band de afastar o jornalista da pré-temporada de F1.

Isso levou a Band a alterar a escala de trabalho para a pré-temporada em cima da hora. Maurício estava escalado para narrar, e a função foi assumida pelos narradores Napoleão de Almeida e Ivan Bruno.

Inicialmente, o narrador negou a autoria das publicações, afirmando que se tratava de um perfil falso, que utilizava seu nome. Mas, posteriormente, ele voltou atrás, confirmando em entrevista à revista Veja o post junto de um pedido de desculpas: “Lamento profundamente as palavras equivocadas que usei ao me referir à deputada Erika Hilton, parlamentar por quem tenho o mais elevado respeito. Peço desculpas a ela, a seus eleitores e a quem mais tenha se sentido ofendido".

A deputada, em entrevista à Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, prometeu ir à justiça contra Sérgio Maurício: "Irei para cima com toda a força, juridicamente, para que haja uma responsabilização por mim, pela comunidade LGBTQIA+, pelas pessoas trans e contra a violência".

Eventualmente, a Band trouxe Sérgio Maurício de volta às transmissões da F1, a partir da abertura da temporada 2025 na Austrália, enquanto a parlamentar entrou com um processo contra o narrador.

