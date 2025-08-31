Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

Piastri abre mais de 30 pontos para Norris; confira a classificação da F1 após o GP da Holanda

Abandono do britânico da McLaren permite que australiano abra mais de uma corrida de vantagem para o companheiro de equipe

Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Com a vitória de Oscar Piastri e o abandono de Lando Norris, a disputa pelo título da Fórmula 1 ganha novos contornos, com o australiano disparando e abrindo mais de um GP de vantagem sobre o companheiro de McLaren. Confira a situação do Mundial após a etapa da Holanda:

Confira a situação do Mundial de Pilotos da F1 após o GP da Holanda:

Posição Piloto Pontos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Italy Monaco Spain Canada Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 AustraliaO. PiastriMcLaren 309 2/9 32 15/3 25/1 25/1 32 15/3 15/3 25/1 12/4 18/2 18/2 32 18/2 25/1 - - - - - - - - -
2 United KingdomL. NorrisMcLaren 275 25/1 19 18/2 15/3 12/4 26 18/2 25/1 18/2 - 25/1 25/1 24 25/1 - - - - - - - - - -
3 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 205 18/2 18 25/1 8/6 18/2 12 25/1 12/4 1/10 18/2 - 10/5 20 2/9 18/2 - - - - - - - - -
4 United KingdomG. RussellMercedes 184 15/3 20 10/5 18/2 10/5 20 6/7 - 12/4 25/1 10/5 1/10 10 15/3 12/4 - - - - - - - - -
5 MonacoC. LeclercFerrari 151 4/8 4 12/4 12/4 15/3 6 8/6 18/2 15/3 10/5 15/3 - 20 12/4 - - - - - - - - - -
6 United KingdomL. HamiltonFerrari 109 1/10 8 6/7 10/5 6/7 10 12/4 10/5 8/6 8/6 12/4 12/4 6 - - - - - - - - - - -
7 ItalyA. AntonelliMercedes 64 12/4 10 8/6 - 8/6 10 - - - 15/3 - - - 1/10 - - - - - - - - - -
8 ThailandA. AlbonWilliams 64 10/5 6 2/9 - 2/9 10 10/5 2/9 - - - 4/8 8 - 10/5 - - - - - - - - -
9 GermanyN. HulkenbergSauber 37 6/7 - - - - - - - 10/5 4/8 2/9 15/3 - - - - - - - - - - - -
10 FranceI. HadjarRB 37 - - 4/8 - 1/10 - 2/9 8/6 6/7 - - - 1 - 15/3 - - - - - - - - -
11 CanadaL. StrollAston Martin Racing 32 8/6 2 - - - 4 - - - - - 6/7 - 6/7 6/7 - - - - - - - - -
12 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 30 - - - - - - - - 2/9 6/7 6/7 2/9 - 10/5 4/8 - - - - - - - - -
13 FranceE. OconHaas F1 Team 28 - 10 - 4/8 - - - 6/7 - 2/9 1/10 - 4 - 1/10 - - - - - - - - -
14 FranceP. GaslyAlpine 20 - - - 6/7 - 1 - - 4/8 - - 8/6 1 - - - - - - - - - - -
15 New ZealandL. LawsonRB 20 - - - - - - - 4/8 - - 8/6 - 4 4/8 - - - - - - - - - -
16 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 16 - 4 1/10 1/10 - - - - - - - - 2 - 8/6 - - - - - - - - -
17 SpainC. Sainz Jr.Williams 16 - 1 - - 4/8 2 4/8 1/10 - 1/10 - - 3 - - - - - - - - - - -
18 BrazilG. BortoletoSauber 14 - - - - - - - - - - 4/8 - 2 8/6 - - - - - - - - - -
19 JapanY. TsunodaRed Bull Racing 12 - 3 - 2/9 - 4 1/10 - - - - - - - 2/9 - - - - - - - - -
20 ArgentinaF. ColapintoAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 AustraliaJ. DoohanAlpine   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Confira a situação do Mundial de Construtores da F1 após o GP da Holanda:

Posição Equipes Pontos Australia China Japan Bahrain Saudi Arabia United States Italy Monaco Spain Canada Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Azerbaijan Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 United KingdomMcLaren 584 27 51 33 40 37 58 33 40 43 12 43 43 56 43 25 - - - - - - - - -
2 ItalyFerrari 260 5 12 18 22 21 16 20 28 23 18 27 12 26 12 - - - - - - - - - -
3 GermanyMercedes 248 27 30 18 18 18 30 6 - 12 40 10 1 10 16 12 - - - - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 214 18 18 25 10 18 16 26 12 1 18 - 10 20 2 20 - - - - - - - - -
5 United KingdomWilliams 80 10 7 2 - 6 12 14 3 - 1 - 4 11 - 10 - - - - - - - - -
6 United KingdomAston Martin Racing 62 8 2 - - - 4 - - 2 6 6 8 - 16 10 - - - - - - - - -
7 ItalyRB 60 - 3 4 - 1 - 2 12 6 - 8 - 5 4 15 - - - - - - - - -
8 SwitzerlandSauber 51 6 - - - - - - - 10 4 6 15 2 8 - - - - - - - - - -
9 United StatesHaas F1 Team 44 - 14 1 5 - - - 6 - 2 1 - 6 - 9 - - - - - - - - -
10 FranceAlpine 20 - - - 6 - 1 - - 4 - - 8 1 - - - - - - - - - - -

Fórmula 1
