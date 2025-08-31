Piastri abre mais de 30 pontos para Norris; confira a classificação da F1 após o GP da Holanda
Abandono do britânico da McLaren permite que australiano abra mais de uma corrida de vantagem para o companheiro de equipe
Com a vitória de Oscar Piastri e o abandono de Lando Norris, a disputa pelo título da Fórmula 1 ganha novos contornos, com o australiano disparando e abrindo mais de um GP de vantagem sobre o companheiro de McLaren. Confira a situação do Mundial após a etapa da Holanda:
Confira a situação do Mundial de Pilotos da F1 após o GP da Holanda:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|O. PiastriMcLaren
|309
|2/9
|32
|15/3
|25/1
|25/1
|32
|15/3
|15/3
|25/1
|12/4
|18/2
|18/2
|32
|18/2
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|L. NorrisMcLaren
|275
|25/1
|19
|18/2
|15/3
|12/4
|26
|18/2
|25/1
|18/2
|-
|25/1
|25/1
|24
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. VerstappenRed Bull Racing
|205
|18/2
|18
|25/1
|8/6
|18/2
|12
|25/1
|12/4
|1/10
|18/2
|-
|10/5
|20
|2/9
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|G. RussellMercedes
|184
|15/3
|20
|10/5
|18/2
|10/5
|20
|6/7
|-
|12/4
|25/1
|10/5
|1/10
|10
|15/3
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|151
|4/8
|4
|12/4
|12/4
|15/3
|6
|8/6
|18/2
|15/3
|10/5
|15/3
|-
|20
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|L. HamiltonFerrari
|109
|1/10
|8
|6/7
|10/5
|6/7
|10
|12/4
|10/5
|8/6
|8/6
|12/4
|12/4
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|A. AntonelliMercedes
|64
|12/4
|10
|8/6
|-
|8/6
|10
|-
|-
|-
|15/3
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|A. AlbonWilliams
|64
|10/5
|6
|2/9
|-
|2/9
|10
|10/5
|2/9
|-
|-
|-
|4/8
|8
|-
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|N. HulkenbergSauber
|37
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10/5
|4/8
|2/9
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|I. HadjarRB
|37
|-
|-
|4/8
|-
|1/10
|-
|2/9
|8/6
|6/7
|-
|-
|-
|1
|-
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|L. StrollAston Martin Racing
|32
|8/6
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|6/7
|-
|6/7
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. AlonsoAston Martin Racing
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|6/7
|6/7
|2/9
|-
|10/5
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|E. OconHaas F1 Team
|28
|-
|10
|-
|4/8
|-
|-
|-
|6/7
|-
|2/9
|1/10
|-
|4
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|P. GaslyAlpine
|20
|-
|-
|-
|6/7
|-
|1
|-
|-
|4/8
|-
|-
|8/6
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|L. LawsonRB
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|8/6
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|16
|-
|4
|1/10
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|16
|-
|1
|-
|-
|4/8
|2
|4/8
|1/10
|-
|1/10
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|G. BortoletoSauber
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|2
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|12
|-
|3
|-
|2/9
|-
|4
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|F. ColapintoAlpine
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|J. DoohanAlpine
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Confira a situação do Mundial de Construtores da F1 após o GP da Holanda:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|McLaren
|584
|27
|51
|33
|40
|37
|58
|33
|40
|43
|12
|43
|43
|56
|43
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|260
|5
|12
|18
|22
|21
|16
|20
|28
|23
|18
|27
|12
|26
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Mercedes
|248
|27
|30
|18
|18
|18
|30
|6
|-
|12
|40
|10
|1
|10
|16
|12
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull Racing
|214
|18
|18
|25
|10
|18
|16
|26
|12
|1
|18
|-
|10
|20
|2
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Williams
|80
|10
|7
|2
|-
|6
|12
|14
|3
|-
|1
|-
|4
|11
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Aston Martin Racing
|62
|8
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|2
|6
|6
|8
|-
|16
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|RB
|60
|-
|3
|4
|-
|1
|-
|2
|12
|6
|-
|8
|-
|5
|4
|15
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Sauber
|51
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|4
|6
|15
|2
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Haas F1 Team
|44
|-
|14
|1
|5
|-
|-
|-
|6
|-
|2
|1
|-
|6
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Alpine
|20
|-
|-
|-
|6
|-
|1
|-
|-
|4
|-
|-
|8
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Hamilton lamenta acidente 'inédito' que o tirou do GP da Holanda: 'Não é normal'
F1 - Verstappen explica deslize em Zandvoort e comemora pódio: "P2 é uma conquista muito boa para nós"
F1: Hamilton é punido em 5 posições para o GP da Itália; entenda
F1 - Leclerc reconhece erro de Antonelli como causa do acidente: "Foi agressivo demais"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários