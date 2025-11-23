Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025
"É uma chance remota. Preciso que coisas fora do meu controle aconteçam. De certa forma, isso diminui a pressão, mas não muda o desejo de fazer o meu melhor"
Piloto australiano da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri admitiu que depende da sorte para ser campeão da categoria máxima, após chegar em quarto na pista durante o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos.
No próximo fim de semana, acontece o GP do Catar, com corrida sprint, e, depois o GP de Abu Dhabi, etapa derradeira. Assim, ainda há 58 pontos em jogo, mas Piastri não vence desde o GP da Holanda, em 31 de agosto -- na época, ele havia ficado 34 pontos à frente do companheiro, que 'virou o jogo' em 2025.
"Acho que o título ainda é possível, mas é óbvio que agora não posso conquistá-lo apenas vencendo corridas. Mas o que posso fazer é me colocar na melhor posição para capitalizar se algo acontecer", afirmou Oscar.
"Portanto, quero vencer as próximas duas corridas. Mas isso é tudo o que posso fazer. Se não acontecer [tudo certo], então é o que é. Vou me esforçar ao máximo para ter dois bons finais de semana", seguiu o piloto da McLaren.
Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Equipe Racing Bulls
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
"É uma chance remota agora. Como eu disse, preciso que coisas fora do meu controle também aconteçam. De certa forma, [isso diminui a pressão], mas não muda o desejo de fazer o meu melhor e tentar vencer. E é nisso que vou me concentrar", cravou o astro australiano da F1.
"Às vezes, tudo o que você pode fazer é rir e tentar encontrar o lado bom das coisas. Mais uma vez, acho que o ritmo no ar limpo foi bom, e houve coisas fora do meu controle que não deram certo recentemente, mas também houve coisas no meu controle que não deram certo", seguiu o piloto do time de Woking.
"E acho que essa corrida foi uma combinação de ambos. Portanto, há coisas que preciso arrumar. Mas acho que houve alguns pontos positivos nos dois últimos finais de semana também, só que os resultados não saíram como planejado", ponderou Piastri pós-GP de Las Vegas.
"Acho que para nós, como equipe, [o Catar] deve ser uma boa corrida. É uma pista que eu gosto, uma pista em que já me saí bem antes, então espero que seja um bom fim de semana", completou Oscar. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa de Losail via site e canal de YouTube.
