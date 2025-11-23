Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"
Fórmula 1 GP de Las Vegas

Piastri admite que depende da sorte na briga por título da F1 2025

"É uma chance remota. Preciso que coisas fora do meu controle aconteçam. De certa forma, isso diminui a pressão, mas não muda o desejo de fazer o meu melhor"

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren
Editado:

Piloto australiano da McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri admitiu que depende da sorte para ser campeão da categoria máxima, após chegar em quarto na pista durante o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos.

O editor recomenda:

No próximo fim de semana, acontece o GP do Catar, com corrida sprint, e, depois o GP de Abu Dhabi, etapa derradeira. Assim, ainda há 58 pontos em jogo, mas Piastri não vence desde o GP da Holanda, em 31 de agosto -- na época, ele havia ficado 34 pontos à frente do companheiro, que 'virou o jogo' em 2025.

"Acho que o título ainda é possível, mas é óbvio que agora não posso conquistá-lo apenas vencendo corridas. Mas o que posso fazer é me colocar na melhor posição para capitalizar se algo acontecer", afirmou Oscar.

"Portanto, quero vencer as próximas duas corridas. Mas isso é tudo o que posso fazer. Se não acontecer [tudo certo], então é o que é. Vou me esforçar ao máximo para ter dois bons finais de semana", seguiu o piloto da McLaren.

Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls Team

Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Equipe Racing Bulls

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"É uma chance remota agora. Como eu disse, preciso que coisas fora do meu controle também aconteçam. De certa forma, [isso diminui a pressão], mas não muda o desejo de fazer o meu melhor e tentar vencer. E é nisso que vou me concentrar", cravou o astro australiano da F1.

"Às vezes, tudo o que você pode fazer é rir e tentar encontrar o lado bom das coisas. Mais uma vez, acho que o ritmo no ar limpo foi bom, e houve coisas fora do meu controle que não deram certo recentemente, mas também houve coisas no meu controle que não deram certo", seguiu o piloto do time de Woking.

"E acho que essa corrida foi uma combinação de ambos. Portanto, há coisas que preciso arrumar. Mas acho que houve alguns pontos positivos nos dois últimos finais de semana também, só que os resultados não saíram como planejado", ponderou Piastri pós-GP de Las Vegas.

"Acho que para nós, como equipe, [o Catar] deve ser uma boa corrida. É uma pista que eu gosto, uma pista em que já me saí bem antes, então espero que seja um bom fim de semana", completou Oscar. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa de Losail via site e canal de YouTube.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas
Próximo artigo F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

Principais comentários
Jake Boxall-Legge
Mais de
Jake Boxall-Legge
F1 - Leclerc minimiza fala do presidente da Ferrari: “Mensagem positiva"

F1 - Leclerc minimiza fala do presidente da Ferrari: “Mensagem positiva"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Leclerc minimiza fala do presidente da Ferrari: “Mensagem positiva"
F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007

F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007
F1: Colapinto sai em defesa de Bortoleto e culpa Stroll por incidente no GP de São Paulo

F1: Colapinto sai em defesa de Bortoleto e culpa Stroll por incidente no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Colapinto sai em defesa de Bortoleto e culpa Stroll por incidente no GP de São Paulo
Lando Norris
Mais de
Lando Norris
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
F1 - Norris projeta agressividade contra Verstappen no GP de Las Vegas: "Vou correr riscos"

F1 - Norris projeta agressividade contra Verstappen no GP de Las Vegas: "Vou correr riscos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Norris projeta agressividade contra Verstappen no GP de Las Vegas: "Vou correr riscos"
F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas

F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren define objetivo ousado para Las Vegas
McLaren
Mais de
McLaren
F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas

F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri admite impacto 'quase fatal' de quali ruim, mas mira pódio mesmo largando em quinto no GP de Las Vegas
F1 - Norris confiante para o GP de Las Vegas: "Carro está melhor do que no ano passado"

F1 - Norris confiante para o GP de Las Vegas: "Carro está melhor do que no ano passado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Norris confiante para o GP de Las Vegas: "Carro está melhor do que no ano passado"
F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas

F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas

Últimas notícias

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros