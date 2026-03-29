Oscar Piastri classificou o GP do Japão como “um dos seus melhores fins de semana na Fórmula 1” após conquistar seu primeiro pódio na temporada de 2026. O piloto da McLaren terminou em segundo lugar, atrás do líder do campeonato Kimi Antonelli, em Suzuka no domingo (29), após uma largada brilhante da terceira posição no grid.

O bom início o colocou na liderança na primeira volta, e foi apenas por causa do safety car na volta 23, após o acidente de Oliver Bearman, que ele caiu para o segundo lugar, já que Piastri já havia feito sua parada nos boxes naquele momento, enquanto Antonelli conseguiu fazer uma troca de pneus mais econômica.

Foi um fim de semana positivo e muito necessário para Piastri, que fez sua primeira largada em um GP de 2026 após ter batido na volta de reconhecimento em Melbourne, antes de seu MCL40 não dar partida na segunda etapa, em Xangai.

“Este fim de semana foi provavelmente um dos meus melhores na F1”, disse Piastri, que está em seu quarto ano na categoria e agora ocupa a sexta posição no campeonato, após também ter ficado em sexto na sprint da China.

“Comecei com o pé direito nos treinos e na classificação; fizemos um ótimo trabalho ao ajustar o carro para o nível que me deixou satisfeito na sexta-feira".

“Na corrida, sim, não havia mais nada que pudéssemos ter feito. Tivemos uma boa largada, o ritmo estava bom, senti que fui estratégico ou inteligente na forma como usei o boost e como administrei esse aspecto da corrida".

“Nossa estratégia foi boa, não agimos precipitadamente. Obviamente, o safety car foi uma pena, mas acho que, considerando o fim de semana de corrida, não poderíamos ter feito melhor do que isso. Então, sim, estou muito feliz com o meu desempenho e muito feliz com o desempenho de toda a equipe".

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Claramente, ainda temos, em primeiro lugar, desempenho a melhorar, mas também o lado da garagem do Lando teve um fim de semana bastante conturbado com todos os problemas, e claramente o início da temporada não tem sido fácil para nós em termos de confiabilidade, então temos um longo caminho pela frente".

“Mas sim, acho que mostramos que, se conseguirmos que tudo funcione da melhor forma possível, podemos causar algumas dores de cabeça".

Não foi apenas um resultado positivo muito necessário para Piastri, mas também para a McLaren em geral, já que a equipe teve um início lento na defesa do título, ficando atrás da Mercedes e da Ferrari na hierarquia.

O australiano também espera que o quadro permaneça o mesmo, afirmando que superar os carros rivais em Suzuka não passou de uma “surpresa agradável”, especialmente porque Lando Norris teve problemas de confiabilidade a caminho do quinto lugar.

“Sabemos desde o ano passado que, mesmo quando se tem o melhor carro, ainda é preciso pilotá-lo em um nível incrivelmente alto”, acrescentou Piastri.

“Hoje, do nosso lado, fizemos um ótimo trabalho nesse sentido. Mas acho interessante ver que, quando outra equipe tem o carro mais rápido, não é tão simples assim, e acho que o fato de eu ter conseguido manter George [Russell] atrás de mim por tanto tempo foi realmente encorajador".

“Mas não temos ilusões. Fizemos tudo certo neste fim de semana e ainda assim fomos derrotados por 15 segundos, então temos uma lacuna bem grande a preencher. Estou confiante de que podemos chegar lá, mas sim, ainda temos trabalho a fazer", concluiu.

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