Oscar Piastri conquistou a vitória no GP da Espanha de Fórmula 1, aumentando sua vantagem sobre o companheiro de equipe da McLaren, Lando Norris, no campeonato, já que a ordem de classificação permaneceu praticamente inalterada, apesar dos novos testes de asa dianteira da FIA. Confira esses e outros pontos de destaque da corrida em Barcelona.

Piastri se recupera

Depois de perder em dois finais de semana consecutivos, Piastri reagiu como um verdadeiro candidato ao título em Barcelona. Não foi uma vitória simples, com certeza. No sábado, o australiano se recuperou de uma primeira volta decepcionante no Q3 para roubar a pole de Norris por mais de dois décimos. No domingo, ele se saiu bem quando foi preciso.

Piastri teve uma largada forte, enquanto Norris perdeu para Verstappen, mas depois mostrou que tinha o ritmo para controlar a liderança. O Safety Car tardio, acionado pelo abandono de Andrea Kimi Antonelli, foi o teste final - e Piastri foi aprovado.

Esse resultado consolida a posição de Piastri na luta pelo título em um momento crucial, quando a Fórmula 1 completa o primeiro terço da temporada. Faltando algumas semanas para o GP do Canadá, ele deu a Norris algo em que pensar.

- Federico Faturos

As esperanças de Verstappen pelo título estão se esvaindo

A vantagem da McLaren sobre os adversários permaneceu praticamente inalterada, apesar da nova diretriz técnica - mas o atual campeão pelo menos manteve a corrida divertida.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Mais uma vez afiado e agressivo na primeira volta, Verstappen se tornou um fator na luta pela vitória, e os estrategistas da Red Bull fizeram o possível para criar uma abertura para que ele pelo menos desafiasse as McLarens.

Isso provavelmente não teria funcionado com nenhum outro piloto, pois exigia não perder tempo ultrapassando os outros, e Verstappen estava passando carros em praticamente todos os lugares.

Mesmo assim, não foi suficiente. E provavelmente não teria sido mesmo sem o safety car tardio. A McLaren simplesmente tem um carro melhor - e mesmo um piloto do calibre de Verstappen não pode compensar totalmente isso.

Para que ele volte à briga pelo título, precisará de ajuda: seja da Red Bull, com o desenvolvimento do carro, ou dos próprios pilotos da McLaren, que podem começar a brigar mais entre si com o decorrer da temporada...

O incidente bobo com George Russell no final, no entanto, mostra que Verstappen está começando a perder a paciência.

- Oleg Karpov

A asa dianteira TD não mudou muito

"O equilíbrio definitivamente não é tão bom quanto o que tínhamos antes. Mas não fez nenhuma [diferença]. Que desperdício de dinheiro. Desperdiçou o dinheiro de todo mundo".

Com essas palavras, Lewis Hamilton resumiu a questão das asas flexíveis - um tópico que muitos esperavam que fosse um ponto de virada na temporada e na batalha na frente. Mas isso não aconteceu. Até certo ponto, foi realmente um desperdício de dinheiro para as equipes que tiveram de projetar e fabricar novas asas apenas para cumprir as regras atualizadas.

Detalhe da asa dianteira da Ferrari SF-25 Foto de: Filip Cleeren

Dito isso, todas as equipes estavam cientes da diretiva há algum tempo, o que lhes deu a chance de avaliar seu impacto e se preparar adequadamente, além de trazer atualizações. Portanto, houve tempo para planejar tudo com antecedência. Os pilotos notaram uma ligeira mudança no equilíbrio do carro, principalmente nas curvas de alta velocidade, onde os carros agora parecem sair um pouco mais de traseira.

Ainda assim, os ajustes de configuração atenuaram bastante esses efeitos. É fácil entender por que a FIA sentiu a necessidade de restringir a flexão das asas, mas a última diretriz técnica não abalou a disputa - principalmente porque as asas flexíveis não eram as balas de prata que alguns esperavam.

- Gianluca D'Alessandro

Segundo assento da Red Bull continua sendo uma dor de cabeça

"Yuki não é uma panqueca", disse Max Verstappen à mídia holandesa após a classificação em Barcelona. "Quando ele estava na Racing Bulls, ele sempre parecia bom em comparação com Hadjar".

O tetracampeão tem razão - Tsunoda parecia bom em comparação com Hadjar. Suas recentes dificuldades dizem mais sobre a dificuldade do segundo lugar na Red Bull do que sobre o próprio Tsunoda.

Yuki Tsunoda, equipe Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Essa é uma realidade que também está começando a ser percebida por Tsunoda. O piloto japonês começou seu período na Red Bull cheio de energia e até mesmo otimista em relação a acompanhar Verstappen, mas sua linguagem corporal era completamente diferente quando ele apareceu no atendimento à mídia no sábado.

Tsunoda não tinha nenhuma explicação para sua desastrosa sessão de classificação e apontou para uma "limitação central" do carro da Red Bull, sem explicar o que era essa limitação.

Sim, Tsunoda ainda está usando o assoalho antigo e não tem as mesmas especificações de Verstappen, mas isso se deve ao seu próprio acidente em Ímola. Ele não tem mais ninguém para culpar por isso.

Outra troca de piloto certamente não é a solução para a Red Bull, mas ressalta mais uma vez que o segundo lugar continua sendo uma grande dor de cabeça para a equipe. Será que Tsunoda se tornará mais um nome na lista com Gasly, Albon, Pérez e Lawson? É muito cedo para dizer, mas a tendência ainda segue muito forte.

- Ronald Vording

Hamilton ainda está longe de seu melhor desempenho na Ferrari

Nove corridas já se passaram, mais de um terço da temporada, e Lewis Hamilton ainda não encontrou a melhor versão de si mesmo na Ferrari.

Na quinta-feira, ele esclareceu à mídia que não há nada de errado em seu relacionamento com o engenheiro de corrida Riccardo Adami, depois de uma troca de mensagens de rádio bastante estranha que eles tiveram durante a corrida de Mônaco. Mas, já na sexta-feira, ele voltou a reclamar com Adami sobre o carro, o que levou Fréd Vasseur a admitir que ele estava exagerando um pouco.

"Ele estava abatido, mas os comentários foram um pouco exagerados no rádio hoje", disse o francês à Sky. "Mas ele também fez um último stint forte de [pneu] macio no tempo de volta dos dois primeiros. Isso significa que o carro não estava tão ruim quanto ele disse no rádio".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Clive Rose / Getty Images

Pela segunda vez em nove treinos classificatórios, Hamilton ficou à frente de seu companheiro de equipe no sábado - embora Leclerc tenha admitido que praticamente desistiu do treino classificatório, tentando economizar pneus para a corrida.

No domingo, Charles teve uma largada melhor e simplesmente forçou a Ferrari a pedir uma troca de posição com seu ritmo. Depois disso, Lewis não teve o suficiente para acompanhar o ritmo.

No final, ele terminou mais de 10 segundos atrás, em sexto, enquanto Leclerc foi novamente o piloto mais bem colocado da Ferrari, em terceiro. Com um placar de 7 a 2 a favor de Leclerc nos treinos classificatórios e 7 a 1 nas corridas (que teria sido 8 a 1 se os dois pilotos da Ferrari não tivessem sido desclassificados na China), é claramente Charles quem continua sendo o número um da Ferrari.

- José Carlos de Celis

