Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

Piastri dá veredito sobre 2025 de Bortoleto, elege ponto alto do ano de Gabriel e fala de impacto do brasileiro até aqui

Tanto o atual líder do campeonato mundial quanto o brasileiro da Sauber venceram a F3 e a F2 em seus anos de estreias nas respectivas categorias suporte

Andrei Gobbo Livia Veiga
Publicado:

Gabriel Bortoleto e Oscar Piastri tiveram caminhos semelhantes nas categorias de formação para a Fórmula 1, com ambos vencendo a Fórmula 3 e a Fórmula 2 em seus anos como novatos. Agora líder da F1 2025, o australiano comentou sobre a performance de Bortoleto no ano de estreia do brasileiro na F1.

Leia também:

Apesar das semelhanças entre os caminhos de ambos, a chegada de Piastri à F1, depois de ter ficado um ano como reserva da Alpine, foi certamente mais conturbada, depois da equipe francesa afirmar que Oscar correria em 2023 sem conversar com o australiano, que, em resposta, disse que não correria pela escuderia francesa. Dias depois, ele anunciou que iria para a McLaren como titular.

Bortoleto, por outro lado, 'subiu' para a F1 no ano seguinte àquele em que venceu o título da F2, depois de negociar com a Sauber durante alguns meses, antes de ser confirmado após o GP de São Paulo, em novembro de 2024 -- dias depois de o Motorsport.com Brasil ter confirmado em primeira mão o acordo.

Ao ser questionado por Livia Veiga, repórter do Motorsport.com Brasil presente 'in loco' no GP da Itália, sobre as impressões iniciais da primeira temporada de Gabriel na F1, Piastri fez um balanço positivo.

"Acho que ele fez um bom trabalho até agora", comentou Oscar. "Acho que é obviamente difícil julgar por causa do carro em que ele está, em algumas corridas eles parecem muito mais fortes do que outras. Portanto, é difícil dizer, mas acho que, no geral, é muito justo dizer que ele fez um bom trabalho".
 
"Acho que ele foi muito rápido e, em geral, fez um bom trabalho com algumas performances impressionantes, como Budapeste, por exemplo. Então, sim, acho que ele está causando uma boa impressão aqui".

O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025? Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Andrei Gobbo Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Herta comenta ida para F2 em 2026: "Minha última chance de chegar à F1"
Próximo artigo F1 - Jos Verstappen responde pai de Pérez sobre 'falta de igualdade' na Red Bull: "Que idiota"

Principais comentários
Andrei Gobbo
Mais de
Andrei Gobbo
SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia do GP da Itália

SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia do GP da Itália

Fórmula 1
GP da Itália
SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia do GP da Itália
MotoGP: Binder é o mais rápido em dobradinha da KTM no treino do GP da Catalunha

MotoGP: Binder é o mais rápido em dobradinha da KTM no treino do GP da Catalunha

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Binder é o mais rápido em dobradinha da KTM no treino do GP da Catalunha
F1 - Verstappen brinca sobre relação com Bortoleto: "Falo português fluentemente!"

F1 - Verstappen brinca sobre relação com Bortoleto: "Falo português fluentemente!"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Verstappen brinca sobre relação com Bortoleto: "Falo português fluentemente!"

Últimas notícias

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

WEC WEC
Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros