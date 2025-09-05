Piastri dá veredito sobre 2025 de Bortoleto, elege ponto alto do ano de Gabriel e fala de impacto do brasileiro até aqui
Tanto o atual líder do campeonato mundial quanto o brasileiro da Sauber venceram a F3 e a F2 em seus anos de estreias nas respectivas categorias suporte
Gabriel Bortoleto e Oscar Piastri tiveram caminhos semelhantes nas categorias de formação para a Fórmula 1, com ambos vencendo a Fórmula 3 e a Fórmula 2 em seus anos como novatos. Agora líder da F1 2025, o australiano comentou sobre a performance de Bortoleto no ano de estreia do brasileiro na F1.
Apesar das semelhanças entre os caminhos de ambos, a chegada de Piastri à F1, depois de ter ficado um ano como reserva da Alpine, foi certamente mais conturbada, depois da equipe francesa afirmar que Oscar correria em 2023 sem conversar com o australiano, que, em resposta, disse que não correria pela escuderia francesa. Dias depois, ele anunciou que iria para a McLaren como titular.
Bortoleto, por outro lado, 'subiu' para a F1 no ano seguinte àquele em que venceu o título da F2, depois de negociar com a Sauber durante alguns meses, antes de ser confirmado após o GP de São Paulo, em novembro de 2024 -- dias depois de o Motorsport.com Brasil ter confirmado em primeira mão o acordo.
Ao ser questionado por Livia Veiga, repórter do Motorsport.com Brasil presente 'in loco' no GP da Itália, sobre as impressões iniciais da primeira temporada de Gabriel na F1, Piastri fez um balanço positivo.
"Acho que ele fez um bom trabalho até agora", comentou Oscar. "Acho que é obviamente difícil julgar por causa do carro em que ele está, em algumas corridas eles parecem muito mais fortes do que outras. Portanto, é difícil dizer, mas acho que, no geral, é muito justo dizer que ele fez um bom trabalho".
"Acho que ele foi muito rápido e, em geral, fez um bom trabalho com algumas performances impressionantes, como Budapeste, por exemplo. Então, sim, acho que ele está causando uma boa impressão aqui".
