Oscar Piastri conquistou a pole position da sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1, superando Max Verstappen, o segundo colocado, por 0,477 segundos. O australiano ficou naturalmente satisfeito com o resultado, mas não está esperando uma corrida fácil no sábado.

Talvez a pergunta mais importante antes da largada fosse se as duas McLarens, ou talvez Verstappen, conseguiriam a primeira posição no grid para a corrida sprint. Os três pareciam mais confiantes, e isso não mudou na classificação.

No final, foram de fato os três que dividiram o top 3, mas Piastri se destacou dos demais, conquistando a pole com um grande recorde da pista. "Sim, foi uma boa volta', começou o australiano. "O SQ2 foi um pouco assustador por causa da minha eliminação de volta, mas felizmente meu carro foi excelente o dia todo e consegui fazer muitas voltas boas. Agradeço à equipe por isso e adoro essa pista".

Ao ser perguntado se o fato de Spa-Francorchamps ser a pista favorita de Piastri o ajudou, ele disse: "É a minha pista favorita de todo o ano e provavelmente me deu alguns décimos a mais. Eu sempre me divirto aqui e quando o carro se comporta tão bem quanto hoje, é muito agradável".

A razão da confiança do australiano no único treino livre da Bélgica também foi questionada. Ele respondeu: "Eu não sei. O carro tem se comportado bem desde a primeira volta e eu só posso repetir que sempre adoro vir para esta pista. Então, realmente não sei. Eu tinha confiança".

"Os finais de semana anteriores foram bons em termos de meu ritmo, mas os resultados não foram tão bons. Mas agora estou feliz por finalmente conseguir os resultados".

Outro aspecto importante a ser observado é que as configurações da McLaren e da Red Bull são muito diferentes, já que o carro de Verstappen é mais forte nas retas.

"Terei que analisar a situação. Com certeza, a Red Bull foi extremamente rápida nos setores de retas, apenas em termos de treinos livres. Não sei se foi a mesma coisa no treino classificatório, mas isso certamente dificultará as coisas para mim. Spa é provavelmente a pior pista para se fazer a pole".

"Vamos descobrir, é claro, mas nosso carro é realmente capaz de ter um ritmo muito forte, eu me senti bem hoje e espero que tenhamos um bom dia amanhã", concluiu.

