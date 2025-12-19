'Piastri está negociando para sair da McLaren', garante ex-F1

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly
MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão
F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen

F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Vettel destaca habilidade "assustadora" de Verstappen
Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana

Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana

Kart
Kart
Car Racing vence 27ª edição das 500 Milhas de Kart na Granja Viana
F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona

F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari define foco principal para testes em Barcelona
Fórmula 1

'Piastri está negociando para sair da McLaren', garante ex-F1

Australiano estaria "infeliz" após perder o título de 2025 para Lando Norris

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri terminou a temporada de 2025 da Fórmula 1 em terceiro na classificação de pilotos, 13 pontos atrás de Lando Norris, que conquistou seu primeiro título. Isso levantou muitas especulações sobre o futuro do australiano na McLaren.

Leia também:

Piastri chegou a liderar o campeonato com 34 pontos de vantagem sobre Norris, mas um desempenho abaixo da média na segunda metade do ano depôs contra o piloto.

Com esse cenário em mente, Juan Pablo Montoya garantiu que Oscar e seu empresário Mark Webber já estão estudando novas possibilidades para os próximos anos.

"Garanto que Oscar Piastri e Mark Webber já estão em negociações com outra equipe".

"Não acho que Mark Webber esteja feliz com a forma como Oscar se desenvolveu na McLaren. Mark não está muito feliz com a McLaren. A questão é mais o quão infeliz Oscar está".

Ao longo do ano, ambos os pilotos da McLaren se encontraram em situações que foram afetados, apesar das 'regras papaia', que tentou garantir igualdade entre eles. A situação ficou caótica na equipe até a última corrida, com o time se negando a declarar publicamente se Norris ou Piastri seria o piloto número um.

"Acho que eles precisam ter cuidado e garantir que as feridas do passado de Mark Webber não afetem a carreira de Oscar", alertou Montoya, uma vez que o australiano já se viu em uma situação muito parecida com a de seu agenciado.

NIC GIAFFONE avalia novatos da F1 e LUCAS MORAES revela bastidores da conquista do Mundial de rally

Ouça versão áudio do Podcast

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Mercedes e Red Bull já estariam explorando 'área cinzenta' de novo regulamento

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
VÍDEO: Verstappen testa com carro da Mercedes em Portugal

VÍDEO: Verstappen testa com carro da Mercedes em Portugal

Endurance
Endurance
Gulf 12h
VÍDEO: Verstappen testa com carro da Mercedes em Portugal
F1: Ex-chefe da Ferrari classifica 'dossiês' de Hamilton como "inúteis"

F1: Ex-chefe da Ferrari classifica 'dossiês' de Hamilton como "inúteis"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-chefe da Ferrari classifica 'dossiês' de Hamilton como "inúteis"
F1: Verstappen será ausência em premiação da FIA; saiba motivo

F1: Verstappen será ausência em premiação da FIA; saiba motivo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen será ausência em premiação da FIA; saiba motivo

Últimas notícias

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Por que Wolff insiste que carros de 2026 podem alcançar 400km/h
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: CEO da Red Bull detalha plano para manter Verstappen
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: "Poderíamos fazer um documentário completo" sobre rixa com Ocon, explica Gasly

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros