'Piastri está negociando para sair da McLaren', garante ex-F1

Oscar Piastri terminou a temporada de 2025 da Fórmula 1 em terceiro na classificação de pilotos, 13 pontos atrás de Lando Norris, que conquistou seu primeiro título. Isso levantou muitas especulações sobre o futuro do australiano na McLaren.

Piastri chegou a liderar o campeonato com 34 pontos de vantagem sobre Norris, mas um desempenho abaixo da média na segunda metade do ano depôs contra o piloto.

Com esse cenário em mente, Juan Pablo Montoya garantiu que Oscar e seu empresário Mark Webber já estão estudando novas possibilidades para os próximos anos.

"Garanto que Oscar Piastri e Mark Webber já estão em negociações com outra equipe".

"Não acho que Mark Webber esteja feliz com a forma como Oscar se desenvolveu na McLaren. Mark não está muito feliz com a McLaren. A questão é mais o quão infeliz Oscar está".

Ao longo do ano, ambos os pilotos da McLaren se encontraram em situações que foram afetados, apesar das 'regras papaia', que tentou garantir igualdade entre eles. A situação ficou caótica na equipe até a última corrida, com o time se negando a declarar publicamente se Norris ou Piastri seria o piloto número um.

"Acho que eles precisam ter cuidado e garantir que as feridas do passado de Mark Webber não afetem a carreira de Oscar", alertou Montoya, uma vez que o australiano já se viu em uma situação muito parecida com a de seu agenciado.

