A pole position da sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1 ficou com Oscar Piastri. Max Verstappen e Lando Norris completaram os três primeiros colocados em Spa-Francorchamps. Destaque para o brasileiro Gabriel Bortoleto, que larga da 10ª posição depois de mais uma boa classificação.

Já por outro lado, Lewis Hamilton teve um quali bem abaixo do normal e foi eliminado ainda no SQ1, depois de errar duas vezes. Por conta disso, o heptacampeão larga do fim do grid neste sábado.

A classificação

Com a obrigatoriedade de usar pneus médios no SQ1, as primeiras voltas começaram a ser feitas no tempo de 1m42s. E já com poucos minutos de sessão, Andrea Kimi Antonelli foi parar na brita, mas acabou conseguindo sair sem ficar preso.

Faltando três minutos para o fim, estavam na zona do perigo Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Kimi Antonelli e Oliver Bearman - que ainda estava sem nenhuma volta completada. Lá na ponta, a liderança estava com Oscar Piastri e o tempo de 1m41s769.

Na bandeira quadriculada, Hamilton rodou na curva 19 e não conseguiu completar a tentativa, com isso, não avançou ao SQ2 e começa a sprint no fim do grid. Os eliminados foram: Alex Albon, Nico Hulkenberg, Hamilton, Franco Colapinto e Antonelli.

No SQ2, a ponta da tabela, inicialmente, foi disputada por Lando Norris e Piastri, contudo, o australiano teve a volta deletada. Pouco depois, Max Verstappen superou o tempo do britânico da McLaren e cravou 1m41s583.

Restando dois minutos para zerar o cronômetro, apenas quatro pilotos tinha voltas feitas. A bandeirada marcou a adrenalina dos pilotos que tiveram apenas uma chance de garantir uma vaga no SQ3. No fim, foram eliminados: Liam Lawson, George Russell, Fernando Alonso e Lance Stroll. Gabriel Bortoleto se garantiu no SQ3, avançando em quinto lugar.

Na última parte da classificação, os pneus macios foram escolhidos pelos pilotos. Com pouco tempo para conseguir marcar o melhor tempo, Piastri, Verstappen e Norris brigaram pela pole. No fim, a primeira marca na sprint ficou com o australiano da McLaren.

