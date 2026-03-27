Piastri supera Mercedes e Bortoleto é apenas 16º em dia de treinos; participe de debate AO VIVO no Sexta-Livre
George Russell foi o mais rápido no primeiro treino
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