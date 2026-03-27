Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Bortoleto detalha TL2 problemático em Suzuka

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Bortoleto detalha TL2 problemático em Suzuka

F1: Red Bull admite que está "muito longe" de rivais no Japão 

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Red Bull admite que está "muito longe" de rivais no Japão 

F1 - Verstappen faz alerta sobre problemas no carro de 2026: "Não tem solução da noite para o dia"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Verstappen faz alerta sobre problemas no carro de 2026: "Não tem solução da noite para o dia"

F1: "Não estamos procurando um novo chefe", revela Binotto após saída de Wheatley

Fórmula 1
F1: "Não estamos procurando um novo chefe", revela Binotto após saída de Wheatley

F1: "Por enquanto", Wheatley não será chefe de equipe, revela embaixador da Aston Martin

Fórmula 1
F1: "Por enquanto", Wheatley não será chefe de equipe, revela embaixador da Aston Martin

Piastri supera Mercedes e Bortoleto é apenas 16º em dia de treinos; participe de debate AO VIVO no Sexta-Livre

Fórmula 1
GP do Japão
Piastri supera Mercedes e Bortoleto é apenas 16º em dia de treinos; participe de debate AO VIVO no Sexta-Livre

F1: Piastri é o mais rápido no TL2 do Japão, superando dupla da Mercedes; Bortoleto é 16º

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Piastri é o mais rápido no TL2 do Japão, superando dupla da Mercedes; Bortoleto é 16º

F1: Seis pilotos estão sob investigação após TL1 do GP do Japão; confira

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Seis pilotos estão sob investigação após TL1 do GP do Japão; confira
Fórmula 1 GP do Japão

Piastri supera Mercedes e Bortoleto é apenas 16º em dia de treinos; participe de debate AO VIVO no Sexta-Livre

George Russell foi o mais rápido no primeiro treino

Editado:

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Piastri é o mais rápido no TL2 do Japão, superando dupla da Mercedes; Bortoleto é 16º
Próximo artigo F1: "Por enquanto", Wheatley não será chefe de equipe, revela embaixador da Aston Martin

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Bortoleto detalha TL2 problemático em Suzuka

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Bortoleto detalha TL2 problemático em Suzuka

F1: Red Bull admite que está "muito longe" de rivais no Japão 

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Red Bull admite que está "muito longe" de rivais no Japão 

F1 - Verstappen faz alerta sobre problemas no carro de 2026: "Não tem solução da noite para o dia"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Verstappen faz alerta sobre problemas no carro de 2026: "Não tem solução da noite para o dia"

F1: "Não estamos procurando um novo chefe", revela Binotto após saída de Wheatley

Fórmula 1
F1: "Não estamos procurando um novo chefe", revela Binotto após saída de Wheatley