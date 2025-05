A Fórmula 1 vai para sua sétima corrida da temporada 2025 com a abertura da 'turnê' europeia, em uma rodada tripla que começa com o GP da Emilia Romagna, na tradicional pista de Ímola. Veja os cinco principais pontos para ficar atento no final de semana italiano.

Será que Piastri conseguirá chegar a quatro vitórias consecutivas?

A essa altura, nada sobre a ascensão de Oscar Piastri deve ser uma surpresa. Em suas duas primeiras temporadas na F1, nós o vimos eliminar cada ponto fraco de forma constante. Gerenciamento de pneus, ritmo de uma volta, consistência - parece que ele checou todas as caixas, mantendo seus principais pontos fortes. Calmo, racional e altamente analítico, ele agora está operando no topo de seu jogo, vencendo uma corrida após a outra.

Tendo começado a temporada à sombra de Lando Norris - amplamente apontado como candidato ao título na pré-temporada - Piastri não apenas manteve o ritmo, mas agora parece ser o principal piloto da McLaren. Essa mudança foi ajudada pelas recentes dificuldades de Norris em conseguir finais de semana 'limpos' desde a Austrália. Portanto, a questão permanece: qual dos dois é realmente o mais rápido?

Se Norris conseguir um fim de semana sem problemas, será fascinante ver se Piastri ainda conseguirá sair na frente.

- Oleg Karpov

Ferrari sob os holofotes na Itália

A pista de Ímola, no coração do país fanático pela Ferrari, está pronta para receber a Fórmula 1 com a paixão habitual dos tifosi - um dos maiores bens da Scuderia, mas também uma fonte de pressão. Depois de um início de temporada misto, com uma vitória na sprint da China sendo o único grande destaque, a equipe italiana precisa dar uma resposta.

O layout de Ímola deve ser mais adequado ao SF-25 do que o de Miami, e a equipe apresentará seu primeiro conjunto de atualizações. No entanto, o pacote não será especialmente extenso - não tão significativo quanto o que os rivais estão planejando para a Espanha, onde a Ferrari também tem uma atualização maior programada.

Não é de surpreender que Fréd Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, continue falando sobre "desbloquear o potencial" - as mudanças em Ímola, por si só, não resolverão todos os problemas da Scuderia. O foco será maximizar o desempenho nos treinos classificatórios, um ponto fraco importante até agora e particularmente crucial em uma pista onde as ultrapassagens são difíceis.

Esse pode não ser o local para a redenção total, mas a Ferrari estará determinada a mostrar sinais de progresso real.

- Gianluca D'Alessandro

A Williams pode continuar lutando contra os grandes?

A Williams emergiu nas duas últimas corridas como a líder absoluta do disputado meio de grid - e Ímola apresenta a chance de mostrar que ela pode fazer mais do que vencer seus rivais diretos. Em Miami, Albon terminou à frente de uma Mercedes (de Antonelli) e de uma Ferrari (de Hamilton). Será que a equipe de Grove conseguirá novamente abalar os quatro primeiros colocados de sempre?

As três próximas rodadas europeias, todas realizadas em circuitos tradicionais, ajudarão a revelar se a Williams deve continuar almejando o Q3 e poucos pontos - ou se deve ousar sonhar com mais.

A equipe se beneficia do fato de ter dois pilotos altamente competitivos que podem tirar proveito de qualquer oportunidade. Mas Ímola também reacenderá as dúvidas sobre a dinâmica entre eles.

Em Miami, as ordens de equipe causaram confusão - especialmente para Sainz. James Vowles assumiu a responsabilidade, afirmando que foi um erro da equipe e não um problema do piloto. Mas, se o carro continuar competitivo e os dois pilotos continuarem se esforçando, as batalhas dentro da equipe poderão se tornar uma dor de cabeça recorrente, principalmente se a equipe não definir claramente quem tem prioridade.

- José Carlos de Celis

A primeira corrida de Colapinto pela Alpine

Franco Colapinto não poderia ter pedido um local melhor para começar sua carreira na Alpine. O argentino conhece bem Ímola, tendo obtido bons resultados aqui no passado - vencendo na Fórmula 3 em 2022 e novamente na Fórmula 2 em 2024, esta última com uma manobra espetacular na última volta para assumir a liderança do lado de fora da cura Tamburello.

Embora ele possa contar mais uma vez com o apoio apaixonado de seus fãs - como fez na estreia em Monza no ano passado - desta vez os holofotes serão mais brilhantes. Ao contrário de sua participação na Williams, Colapinto entra em Ímola com expectativas, especialmente após a decisão da Alpine de 'abandonar' Jack Doohan apenas seis corridas em 2025.

Portanto, a pressão está sobre Colapinto para justificar essa decisão.

Felizmente, esse não é um território desconhecido. Ao longo de sua carreira de júnior, Colapinto teve de atuar sob pressão devido a um orçamento limitado, e ele já teve a experiência de entrar em um carro de F1 no meio da temporada.

Mas há diferenças importantes em relação ao ano passado. Naquela época, ele teve apenas meio dia de testes e uma sessão de TL1 antes de sua estreia. Agora, ele registrou nove GPs e passou o início de 2025 como reserva da Alpine, preparando-se com milhares de horas no simulador de Enstone e na quilometragem com os testes de carros anteriores (TPC).

Este é o momento de ele provar que seu lugar na F1 é a longo prazo.

- Federico Faturos

A primeira corrida em casa de Antonelli - mais um passo?

Há momentos marcantes na jornada de todo piloto de F1: primeira corrida, primeiro pódio, primeira vitória - e o primeiro GP em casa. Neste fim de semana, Andrea Kimi Antonelli terá a oportunidade de vivenciar a etapa local em Ímola, a uma curta distância de sua cidade natal, cercado pela família, amigos e fãs.

Ele conhece o circuito desde sua juventude, mas o desafio agora é tanto físico quanto mental. Há a ambição de obter um bom resultado, algo que dependerá muito da classificação. Até agora, Antonelli tem mostrado lampejos de brilhantismo aos sábados, mas também a inconsistência típica dos novatos.

Depois vem a pressão emocional de correr em casa. Mas é nesse ponto que Antonelli tem se destacado até agora: sereno, maduro além de sua idade e apoiado firmemente pela Mercedes. Sem grandes erros e com desempenhos sólidos até o momento, ele tem uma base sólida sobre a qual se apoiar - e terá como objetivo fazer de sua primeira corrida em casa uma corrida memorável.

- Gianluca D'Alessandro

