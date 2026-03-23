Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - "Carro com três rodas", "nada resolve" e "problemas de equilíbrio": Albon detalha dificuldades da Williams

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - "Carro com três rodas", "nada resolve" e "problemas de equilíbrio": Albon detalha dificuldades da Williams

Ex-F1 'manda recado' para Verstappen: "Parar de falar e pilotar"

Fórmula 1
Ex-F1 'manda recado' para Verstappen: "Parar de falar e pilotar"

GP das Américas de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Austin, com Moreira e a estreia de Eric Granado

MotoGP
GP das Américas
GP das Américas de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Austin, com Moreira e a estreia de Eric Granado

MotoGP: Em meio a rumores de Gresini na Honda, Ducati acredita que não perderá equipes satélites em 2027

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Em meio a rumores de Gresini na Honda, Ducati acredita que não perderá equipes satélites em 2027

F1: Suzuka terá nova zona de aerodinâmica ativa antes de curva famosa; saiba mais

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Suzuka terá nova zona de aerodinâmica ativa antes de curva famosa; saiba mais

F1 - Steiner critica Wolff após vitória de Antonelli na China: "Autopromoção"

Fórmula 1
GP da China
F1 - Steiner critica Wolff após vitória de Antonelli na China: "Autopromoção"

F1: O que teria feito Wheatley deixar a Audi 11 meses após assumir como chefe de equipe?

Fórmula 1
F1: O que teria feito Wheatley deixar a Audi 11 meses após assumir como chefe de equipe?

F1: Ecclestone especula motivo para suposta ida de Wheatley à Aston Martin

Fórmula 1
F1: Ecclestone especula motivo para suposta ida de Wheatley à Aston Martin
Fórmula 1 GP da China

"Piloto age como engenheiro": Massa critica 'nova F1' e pede "revisão urgente" do regulamento

Vice-campeão de 2008, piloto brasileiro se juntou aos críticos do regulamento de 2026 e condenou 'artificialidade' das disputas

Pol Hermoso
Editado:
Felipe Massa in the paddock

O debate sobre o regulamento de 2026 da Fórmula 1 está mais acalorado do que nunca e cada vez mais vozes influentes se juntam a ele. Vice-campeão em 2008, Felipe Massa levantou a voz contra o novo regulamento técnico da categoria rainha.

Leia também:

A F1 atual vive em uma contradição constante, entre mais ultrapassagens mas menos autenticidade. Essa é a opinião de muitos pilotos e agora também de Massa. O brasileiro foi direto ao ponto ao analisar o rumo que a categoria tomou com a introdução das novas unidades de potência híbridas, onde o componente elétrico é praticamente 50% do total:

“A Fórmula 1 precisa entender quais são as regras corretas, porque o que está acontecendo agora não é agradável. Não são coisas que alguém queira ver. Sim, vemos muitas ultrapassagens, mas não são ultrapassagens reais, são falsas”, explicou ao jornal espanhol SPORT durante passagem pela Winter Series em Barcelona. Essa não é uma crítica isolada, mas sim mais uma dentro de um discurso que começa a ser unânime no paddock.

O problema: gestão, energia… e uma F1 “artificial”

O grande ponto de atrito é claro: a dependência da energia elétrica. Não tanto por sua existência, mas por suas consequências na pista. A necessidade de gerenciar volta a volta transformou a maneira de pilotar e competir. Os pilotos já não atacam constantemente: eles calculam, economizam e liberam energia. Segundo Massa, isso 'desnaturaliza' o espetáculo. 

“Na F1, os pilotos deveriam pilotar, na maior parte do tempo, no limite, tanto na classificação como na corrida. É isso que o público quer ver. Mas agora, de certa forma, o piloto age como engenheiro. Isso não é bom e os regulamentos devem ser revistos com urgência”, continuou. 

A crítica se conecta diretamente com o que nomes como Lando Norris e Max Verstappen já apontaram, o temido “efeito ioiô”, um sistema em que as ultrapassagens dependem mais do estado da bateria do que do puro talento.

Mas Massa vai além, questionando não apenas o espetáculo, mas também o equilíbrio competitivo. Segundo o brasileiro, a nova regulamentação provocou um salto preocupante nas diferenças entre as equipes: “No ano passado terminamos a temporada com diferenças de talvez 1,5 segundos entre todos os carros, enquanto agora vemos diferenças de até 5 segundos. Isso é realmente terrível”.

Um dado que entra em conflito direto com um dos grandes objetivos históricos da Fórmula 1: nivelar o grid e promover a disputa roda a roda.

O cenário não é simples e Massa também destaca a política interna do campeonato: “Neste momento, as equipes fortes não vão querer mudanças, enquanto as menos competitivas vão querer que as regras sejam alteradas. Mas a FIA e a Fórmula 1 devem entender o que é melhor para o esporte”. 

Aí está a chave. Conflitos de interesse. Equipes dominantes que não querem mexer no que funciona e outras que precisam de uma mudança urgente. E no meio disso, a FIA e a Fórmula 1, obrigadas a tomar uma decisão que pode marcar o futuro do campeonato. A questão já não é se o regulamento gera debate, mas por quanto tempo a F1 pode se dar ao luxo de viver nessa situação.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Pausa de abril pode ser “desvantajosa” para Red Bull; entenda
Próximo artigo F1: Ferrari levará gestão de energia ao extremo no GP do Japão

Principais comentários

Mais de
Pol Hermoso

Qual é a exigência de Alonso para disputar as 24 Horas de Le Mans com Verstappen e Vettel?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual é a exigência de Alonso para disputar as 24 Horas de Le Mans com Verstappen e Vettel?

F1 - Russell alfineta 'clã Verstappen': "Eles gostam de manipular as situações"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Russell alfineta 'clã Verstappen': "Eles gostam de manipular as situações"

F1: Mudança de carga aerodinâmica pode ser grande desafio do regulamento de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mudança de carga aerodinâmica pode ser grande desafio do regulamento de 2026
Mais de
Felipe Massa

F1: Juiz dá atualização sobre caso de Massa e o título de 2008

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Juiz dá atualização sobre caso de Massa e o título de 2008

Entenda pontos do processo de Massa em busca do título de 2008 após documentos virem à tona; Ecclestone, F1 e FIA reagem

Fórmula 1
Fórmula 1
Entenda pontos do processo de Massa em busca do título de 2008 após documentos virem à tona; Ecclestone, F1 e FIA reagem

F1: Felipe Massa faz comentário irônico sobre título de 2008 depois correr com Ferrari em Goodwood

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Felipe Massa faz comentário irônico sobre título de 2008 depois correr com Ferrari em Goodwood

Últimas notícias

F1 - "Carro com três rodas", "nada resolve" e "problemas de equilíbrio": Albon detalha dificuldades da Williams

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - "Carro com três rodas", "nada resolve" e "problemas de equilíbrio": Albon detalha dificuldades da Williams

Ex-F1 'manda recado' para Verstappen: "Parar de falar e pilotar"

Fórmula 1
Ex-F1 'manda recado' para Verstappen: "Parar de falar e pilotar"

GP das Américas de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Austin, com Moreira e a estreia de Eric Granado

MotoGP
GP das Américas
GP das Américas de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Austin, com Moreira e a estreia de Eric Granado

MotoGP: Em meio a rumores de Gresini na Honda, Ducati acredita que não perderá equipes satélites em 2027

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Em meio a rumores de Gresini na Honda, Ducati acredita que não perderá equipes satélites em 2027