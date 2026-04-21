A polícia de Milão iniciou uma investigação sobre um possível esquema de prostituição que envolveria o nome de celebridades, empresários e muitos jogadores de futebol, além de um piloto da Fórmula 1.

O caso está sendo coordenado pela Procuradora-Adjunta Bruna Albertini e investigado pela Unidade de Polícia Econômica e Financeira de Milão. As informações foram divulgadas pelo Gazzetta dello Sport.

A investigação revelou que o faturamento do sistema era superior a 1,2 milhão de euros, cerca de R$ 7 milhões. Na decisão emitida pelo juiz de Milão, os nomes dos clientes que teriam usado os serviços foram omitidos.

A lista inclui diversos jogadores da série A do futebol e um piloto de F1. O nome do automobilismo é mencionado em uma ligação de telefone: "Um amigo meu, piloto de F1, vem a Milão hoje à noite e ele quer uma garota", diria a transcrição.

A matéria não revela se o atleta estaria no grid atual ou quando o caso teria acontecido, portanto, não há especulações sobre quem estaria sendo investigado.

As festas e noites também ofereceriam o uso de óxido nitroso, o famoso 'gás do riso', uma droga quase indetectável em exames posteriores, já que seu intuito não é melhorar o desempenho do atleta.

No momento, as acusações estão focadas nos líderes da organização por cumplicidade e exploração da prostituição e lavagem de dinheiro proveniente de atividade ilegal.

As mulheres envolvidas não eram apenas acompanhantes de luxo profissionais, mas também jovens atraídas pela promessa de envolvimento social. É dito que pelo menos dez italianas e estrangeiras, entre os 18 e 30 anos, estariam envolvidas e teriam recebido 50% dos lucros.

A 'sede' da empresa ficava localizada em Cinisello Balsamo e os serviços também eram oferecidos em Mykonos, na Grécia. Um dos 'pacotes' oferecidos era um 'tratamento' completo pós-jogo: uma noite na boate, hospedagem em um hotel de luxo e uma acompanhante.

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