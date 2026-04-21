Piloto da F1 estaria envolvido em esquema de prostituição na Itália, revela Gazzetta dello Sport
Nomes foram omitidos pelas autoridades, mas um competidor do automobilismo foi mencionado em uma das ligações transcritas
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
A polícia de Milão iniciou uma investigação sobre um possível esquema de prostituição que envolveria o nome de celebridades, empresários e muitos jogadores de futebol, além de um piloto da Fórmula 1.
O caso está sendo coordenado pela Procuradora-Adjunta Bruna Albertini e investigado pela Unidade de Polícia Econômica e Financeira de Milão. As informações foram divulgadas pelo Gazzetta dello Sport.
A investigação revelou que o faturamento do sistema era superior a 1,2 milhão de euros, cerca de R$ 7 milhões. Na decisão emitida pelo juiz de Milão, os nomes dos clientes que teriam usado os serviços foram omitidos.
A lista inclui diversos jogadores da série A do futebol e um piloto de F1. O nome do automobilismo é mencionado em uma ligação de telefone: "Um amigo meu, piloto de F1, vem a Milão hoje à noite e ele quer uma garota", diria a transcrição.
A matéria não revela se o atleta estaria no grid atual ou quando o caso teria acontecido, portanto, não há especulações sobre quem estaria sendo investigado.
As festas e noites também ofereceriam o uso de óxido nitroso, o famoso 'gás do riso', uma droga quase indetectável em exames posteriores, já que seu intuito não é melhorar o desempenho do atleta.
No momento, as acusações estão focadas nos líderes da organização por cumplicidade e exploração da prostituição e lavagem de dinheiro proveniente de atividade ilegal.
As mulheres envolvidas não eram apenas acompanhantes de luxo profissionais, mas também jovens atraídas pela promessa de envolvimento social. É dito que pelo menos dez italianas e estrangeiras, entre os 18 e 30 anos, estariam envolvidas e teriam recebido 50% dos lucros.
A 'sede' da empresa ficava localizada em Cinisello Balsamo e os serviços também eram oferecidos em Mykonos, na Grécia. Um dos 'pacotes' oferecidos era um 'tratamento' completo pós-jogo: uma noite na boate, hospedagem em um hotel de luxo e uma acompanhante.
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