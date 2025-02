Um dos estreantes da Fórmula 1 em 2025, o jovem Gabriel Bortoleto -- que recoloca o Brasil no grid da categoria com um piloto titular pela primeira vez desde Felipe Massa em 2017 -- revelou seu capacete para a temporada, conforme mostra o Motorsport.com no vídeo abaixo:

O piloto da Sauber optou por um 'casco' com predominância da cor amarela, em homenagem ao País, como explicou: "Muito feliz com este capacete, seguindo as mesmas linhas [de design] do ano passado na Fórmula 2, e com as cores do Brasil".

"Ficou simplesmente incrível, mal posso esperar para estar na pista com ele e me divertir com ele", completou Bortoleto, que também foi flagrado 'tomando uma rasteira' bem-humorada do companheiro de equipe, o veterano alemão Nico Hulkenberg. Confira:

Enquanto Gabriel chega à Sauber cacifado pelos títulos seguidos de F2 e F3 nas temporadas de estreia do brasileiro em cada uma das categorias, o experiente Hulkenberg se junta à futura Audi motivado pela boa temporada na Haas, que recolocou o germânico no grid da F1 após afastamento dele de 2019 a 2022.

Veja o capacete de 'Hulk' para a F1 2025:

