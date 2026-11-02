Pilotos da F1 reagem ao título de Antonelli: “Ele fez todo mundo parecer ridículo”

Os rivais de Kimi Antonelli prestaram homenagem ao piloto da Mercedes depois que ele conquistou o título mundial da temporada 2026 da Fórmula 1 no GP do México.

O italiano terminou em terceiro lugar, atrás de Max Verstappen e Lewis Hamilton, garantindo o título com quatro corridas de antecedência. Com apenas 20 anos e 68 dias de idade, ele é o campeão mais jovem da história do esporte e o primeiro italiano a conquistar o título de pilotos desde Alberto Ascari, em 1953.

Veja a seguir o que seus colegas pilotos disseram após a corrida.

Max Verstappen

“É incrível, claro, a temporada que ele teve. E, sabe, conseguir isso ainda nessa idade, acho que é realmente muito, muito impressionante".

“É incrível ver toda a equipe, é claro, comemorando com ele. A família dele também está aqui. Então, tenho certeza de que este é um dia muito emocionante para ele e estou muito orgulhoso dele".

Lewis Hamilton

“Muitos parabéns ao Kimi e à equipe da Mercedes. É ótimo ver todos eles aqui em cima comemorando o sucesso. O campeão mundial mais jovem de todos os tempos, é algo fenomenal. E estou muito grato por estar na corrida para testemunhar isso".

Gabriel Bortoleto

“Ele é constante. Obviamente cometeu erros, como todos os pilotos cometem durante um ano. Nós temos idades muito parecidas, ele é um pouco mais novo do que eu".

"Eu já disputei títulos na F2 e na F3 e sei o quanto você fica tenso quando está nessa briga. Mas imagine disputar um campeonato de Fórmula 1 contra, sei lá, Russell, Max, Lewis, todos esses campeões mundiais. Quanta experiência, e o cara não amarelou".

"Ele estava sempre ali, constante, no topo. Acho que ele teve uma ou duas corridas ruins em que dá para dizer que esteve fora do ritmo, e no restante ele estava no ritmo, mas abandonou".

"Então, [foi] um trabalho impressionante dele. Espero estar disputando títulos com ele no futuro, porque seria uma história linda com um cara que conheço desde que eu tinha uns 10, 11 anos, até a F1 e agora ele é campeão mundial. E eu estou tentando chegar nesse nível. Então, com sorte, um dia".

Lando Norris

“Acho que o que ele fez foi deixar todo mundo de queixo caído. Espero que todos lhe dêem o devido crédito pelo que ele conquistou este ano, porque ele fez todo mundo parecer ridículo. Ele pilotou muito bem e conseguiu entrar em sintonia com o carro".

“Ele se esforçou muito para entender como pilotar esse carro. Simplesmente soube explorá-lo melhor do que qualquer outro, então merece cada pedacinho desse sucesso. Ele teve um ano inacreditável. E é ainda mais impressionante que esta seja apenas sua segunda temporada na F1 e ele tenha apenas 20 anos".

“Estou muito feliz em ver meu número #1 passar para ele, porque ele merece; então, de certa forma, estou feliz em vê-lo partir [para Antonelli]".

“Acho que, apesar de ser seu segundo ano e de ter um companheiro de equipe muito forte, ele o venceu o tempo todo, durante toda a temporada. Conte quantos erros ele cometeu nesta temporada. Sinceramente, acho que nem dá para contar nos dedos de uma mão".

“Ele partiu do fim do grid. Venceu largando na pole. Fez tudo o que precisava fazer e esteve na briga em todas as corridas, e isso é algo que nenhum outro piloto pode dizer que fez nesta temporada. Sabe, ele arrasou com todo mundo. Arrasou com o cara que pilota o mesmo carro que ele, e isso é difícil de fazer, então tem sido muito impressionante".

Charles Leclerc

“Obviamente, estou muito feliz por ele. Eu me considero jovem, mas quando olho para ele, vejo que é ainda mais jovem, e ver seus pais embaixo do pódio tão emocionados é uma imagem linda; por isso, estou muito, muito feliz por ele".

“Eu estava tentando esperar por ele depois da bandeira quadriculada, mas acho que ele estava indo bem devagar para comemorar como deve ser, e vou procurá-lo mais tarde, mas é totalmente merecido. Quero dizer, ele não deu um passo em falso desde o início do ano".

Oscar Piastri

“Não sei se foi necessariamente uma disputa pelo campeonato. Foi uma conquista do título. No início foi um pouco mais difícil".

“Ele fez um trabalho incrível. Acho que, em sua segunda temporada na F1, conseguir o que ele conquistou este ano é muito, muito impressionante. É claro que a Mercedes fez um bom trabalho ao lado dele, dando-lhe o carro para que ele pudesse ter um bom desempenho, apoiando-o, e ele também cumpriu sua parte, então foi uma temporada muito impressionante".

Franco Colapinto

“Não poderia ter sido melhor do que isso. Campeão mundial entre os dois melhores campeões da última era da F1, então ele é extremamente jovem. Ele precisa aproveitar. Acho que o que ele conquistou este ano é o sonho de todos nós".

“A velocidade, todos sabíamos que ele tinha, mas acho que a consistência que ele mostrou este ano, corrida após corrida subindo ao pódio, somando pontos e sem cometer erros, foi extremamente impressionante".

“Carregar esse peso nos ombros de estar em primeiro lugar no campeonato por tanto tempo e também do início ao fim é, uau. Então, muito bem para ele. Estou muito feliz por ele. Ele é um grande campeão, então precisa aproveitar".

Pierre Gasly

“Ótimo, aprende rápido, um cara incrível. Estou muito feliz por ele. É um cara ótimo, um piloto incrível e não cometeu erros o ano todo: bom carro, bom trabalho em equipe, desempenho sólido".

“Garantir o campeonato com quatro corridas ainda por disputar mostra bem como foi o desempenho dele este ano".

Carlos Sainz

“Acho que foi totalmente merecido e, sinceramente, ele teve um ano realmente muito, muito bom. Ele soube aproveitar ao máximo sua chance de se tornar campeão mundial em seu segundo ano na Fórmula 1. Muitos de nós teríamos desejado ter um carro tão competitivo em nossos primeiros anos na F1".

“No ano em que ele recebeu esse carro, aproveitou tudo ao máximo para ser perfeito. Dominou a primeira metade do ano e, depois, controlou a segunda parte, que é o que um campeão mundial precisa fazer, e acho que ele fez isso muito, muito bem".

Arvid Lindblad

“Muito impressionante. Ele tem sido muito bom o ano todo. Todo o crédito vai para ele".

Mais pilotos serão adicionados à medida que forem surgindo.

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