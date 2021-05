O mundo da velocidade recebeu a notícia da morte de Max Mosley, ex-presidente da FIA, de 1993 a 2009. O britânico também foi piloto e dono de equipe, tendo fundado a March nos anos 1970.

Após a notícia, serviram para que pilotos e equipes dedicassem algumas palavras ao polêmico ex-mandatário da entidade máxima do automobilismo, incluindo Jean Todt, atual presidente da FIA e Lucas di Grassi, confira:

F1 2021: VERSTAPPEN vence em MÔNACO e assume a liderança em dia de PESADELO para HAMILTON | PÓDIO

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.