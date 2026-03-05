Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1 - "Pior cenário possível", alerta Bearman sobre abertura da temporada na Austrália com novo regulamento

Piloto da Haas destacou que a corrida no circuito de Albert Park pode ser o pior palco para a nova era da categoria

Lydia Mee Filip Cleeren
Editado:
Oliver Bearman, Equipe Haas F1

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Oliver Bearman acredita que não dará para tirar muitas conclusões do GP da Austrália, argumentando que a corrida de abertura da temporada 2026 da Fórmula 1 pode ser o "pior cenário possível" para os novos regulamentos, devido à falta de zonas de frenagem no circuito de Albert Park. 

Leia também:

Mesmo com algumas ressalvas, o piloto da 20 anos apontou o lado positivo de aproveitar os momentos caóticos: "Definitivamente, com o caos vêm as oportunidades, e estou ansioso para entrar na pista”, disse ele à mídia na Austrália.

“É claro que essa pista talvez não seja a melhor para o início dessas regulamentações, simplesmente devido à natureza do circuito. Ela está lá com Monza, com a Áustria e com Jeddah como uma das mais desafiadoras."

"Não temos muita energia para recuperar porque simplesmente não há muitas zonas de frenagem. Acho que talvez seja o pior cenário possível para essas regulamentações. Estou mantendo a mente aberta, não quero tirar nenhuma conclusão após a Austrália."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Vai ser interessante e o principal é que é um campeonato longo e, no início, haverá muito mais oportunidades do que em cinco ou seis corridas, quando todos já tivermos tudo planejado. Espero que possamos ter um fim de semana tranquilo, focar em nossas prioridades e ter um bom resultado.”

Quando questionado se era fundamental ter um fim de semana tranquilo, o piloto da Haas acrescentou: “Acho que sim. Não há energia sobrando, sempre vamos correr na parte de trás do pelotão em todos os lugares e, sem nada sobrando, isso significa que teremos que estar no topo da nossa eficiência, das nossas estratégias e de tudo mais. Vai ser caótico, mas também é uma grande oportunidade, então estou ansioso por isso.”

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Watch: EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

