Nos últimos anos, nos acostumamos a ver Max Verstappen entre os melhores, seja vencendo corridas ou no pódio. E, apesar do holandês ter vencido a sprint em Spa, ele foi apenas quarto na corrida principal, ficando de fora do pódio pelo terceiro fim de semana conscutivo nesta temporada da Fórmula 1.

Um dado interessante é que a última vez que isso aconteceu foi há seis anos, em 2019, quando ele não conseguiu terminar entre os três primeiros em Sochi, Suzuka e na Cidade do México. Desde então, sempre houve pelo menos um lugar no pódio em três corridas - até agora.

Resta saber se, neste fim de semana, em Hungaroring, ele conseguirá interromper essa série, ruim para seus padrões. O antigo grande rival de Verstappen, Lewis Hamilton, também precisa interromper uma má fase, já que, ao terminar em sétimo em Spa, completou 15 corridas consecutivas fora do pódio, a sequência mais longa desse tipo em sua carreira.

O mais próximo que o heptacampeão chegou de uma comemoração pela primeira vez na Ferrari foi em Silverstone, quando não conseguiu alcançar Nico Hülkenberg, que estava muito bem e foi terceiro, e teve que se contentar com o quarto lugar. O Hungaroring também é uma pista onde Hamilton detém o recorde de maior número de vitórias, então talvez isso lhe dê uma força extra e motivação para celebrar com o time de Maranello.

Por fim, há Oscar Piastri, que, com o sucesso de domingo, elevou seu número de vitórias para oito, alcançando Lando Norris e Charles Leclerc, que também subiram ao pódio com ele na Bélgica, bem como a lenda belga Jacky Ickx e outro australiano, Daniel Ricciardo, que se aposentou no ano passado.

Foi também a sexta vitória de Piastri na temporada, o que o torna o piloto mais bem-sucedido de seu país em termos de vitórias em corridas em uma temporada e, como ainda resta muito tempo neste ano, esse número pode muito bem aumentar.

