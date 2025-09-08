F1: Drugovich e Verstappen participam de testes em Monza
CEO da fabricante italiana revelou que brasileiro correrá na pista italiana nesta terça-feira (9)
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin e campeão da Fórmula 2 em 2022, e a dupla da Red Bull, Max Verstappen e Yuki Tsunoda, irão participar de sessões experimentais da Pirelli em Monza nessa terça (9), marcadas para testar os pneus da temporada 2026 da Fórmula 1.
Após o GP da Itália, Mario Isola, CEO da fornecedora de pneus para a F1, revelou as novas sessões que acontecerão nessa semana, incluindo, além do dia de Drugovich e da dupla da Red Bull, a quarta-feira (10) também será reservadas para testes, mas com a Williams (Alex Albon e Carlos Sainz) e com a Racing Bulls (Liam Lawson e Isack Hadjar).
Isola avaliou positivamente a performance dos compostos em Monza, apontando o futuro dos pneus da categoria: "Avaliando o desempenho dos pneus neste GP [da Itália], eu diria que eles foram muito bons. Será importante analisarmos muito bem os dados para entendermos como proceder com o desenvolvimento dos compostos para o próximo ano".
"Sobre esse assunto, vale a pena observar que, em menos de 48 horas, estaremos de volta à pista em Monza para dois dias de testes dos pneus 2026, trabalhando com a Red Bull e Aston Martin na terça-feira [9] e com a Williams e a Racing Bulls no dia seguinte [quarta-feira]".
