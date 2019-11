Um dos destaques da temporada 2019 da Fórmula 1, Max Verstappen venceu o GP do Brasil neste domingo. O piloto da Red Bull ainda saiu de Interlagos neste fim de semana com um recorde: o holandês teve o pit stop mais rápido da história da categoria máxima do automobilismo.

A troca de pneus do jovem competidor de 22 anos na volta 21 foi feita em apenas 1s82, superando o recorde estabelecido pela própria Red Bull também com Verstappen, no GP da Alemanha, em Hockenheim. No vídeo abaixo, veja o pit stop do holandês no GP do Brasil:

