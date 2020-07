PLACAR F1: Hamilton empata contagem sobre Bottas; confira como está batalha de companheiros

O sábado foi de muita chuva no Red Bull Ring, com direito a atraso na sessão classificatória e polêmicas quando os carros mais velozes do mundo encontram o piso molhado.

A pole ficou com Lewis Hamilton, que devolveu o feito que Valtteri Bottas conseguiu na semana passada, empatando a contagem na Mercedes. Após as duas etapas, apenas Red Bull, AlphaTauri e Williams têm pilotos invictos.

Veja como está a briga equipe a equipe, lembrando que a contagem do Motorsport.com não conta eventuais punições dadas após o treino classificatório.

Mercedes Lewis Hamilton 1 1 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 2 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 1 1 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 1 1 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 1 1 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 1 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 2 0 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 1 1 Kevin Magnussen Williams George Russell 2 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 1 1 Kimi Raikkonen

