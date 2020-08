PLACAR F1: Hamilton 'goleia' Bottas na Mercedes; briga na McLaren esquenta

Lewis Hamilton mostrou mais uma vez a força da Mercedes e a sua própria, dentro do cockpit. Com diferença de mais de meio segundo, ele superou seu companheiro, Valtteri Bottas e todo o resto do grid.

Com isso, ele abriu boa vantagem sobre Bottas dentro da competição na Mercedes. Uma boa briga que começa a partir de Spa é a na McLaren, com Carlos Sainz largando em sétimo e Lando Norris em 10º, diminuindo a contagem em 4 a 3.

Confira como estão as batalhas internas no grid da F1

Mercedes Lewis Hamilton 5 2 Valtteri Bottas Red Bull Max Verstappen 7 0 Alexander Albon McLaren Lando Norris 4 3 Carlos Sainz Jr. Racing Point Sergio Pérez 3 2 Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc 5 2 Sebastian Vettel Renault Daniel Ricciardo 6 1 Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly 6 1 Daniil Kvyat Haas Romain Grosjean 3 4 Kevin Magnussen Williams George Russell 7 0 Nicholas Latifi Alfa Romeo Antonio Giovinazzi 4 3 Kimi Raikkonen

