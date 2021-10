Max Verstappen cravou a pole position do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 na classificação realizada neste sábado (23) e aumentou a vantagem sobre Sergio Pérez no duelo interno da Red Bull, apesar do mexicano ter conseguido um bom terceiro lugar. O holandês, Pierre Gasly e George Russell seguem como os mais dominantes no placar de suas equipes.

Lewis Hamilton, que ficou com a segunda colocação, também abriu de Valtteri Bottas, que largará da nona colocação por ter sofrido uma penalidade pela troca de motor. Mesmo sem a punição, o finlandês não teria superado o britânico, pois fez o quarto melhor tempo do treino.

Os duelos mais equilibrados são os da Aston Martin e Alpine. Fernando Alonso e Sebastian Vettel também terão que começar do fundo do pelotão por instalarem uma nova unidade de potência e, segundo o critério oficial da F1, viram seus companheiros Esteban Ocon e Lance Stroll levarem a melhor as disputas.

Na Ferrari, Charles Leclerc aumentou sua vantagem sobre Carlos Sainz ao ficar com a quarta posição e Daniel Ricciardo diminuiu a distância para Lando Norris com o sexto melhor tempo contra o sétimo do colega de McLaren.

Confira como está a batalha interna nas equipes após o treino de classificação para o GP dos Estados Unidos

Lewis Hamilton 12 5 Valtteri Bottas Max Verstappen 15 2 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 6 11 Lando Norris Sebastian Vettel 8 9 Lance Stroll Charles Leclerc 13 4 Carlos Sainz Fernando Alonso 9 8 Esteban Ocon Pierre Gasly 16 1 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 5 10 Antonio Giovinazzi George Russell 16 1 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 3 14 Mick Schumacher

