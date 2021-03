O primeiro treino de classificação do ano aconteceu neste sábado (27) e com ele o pontapé inicial das batalhas de companheiros de equipe nos 10 times da Fórmula 1. A grande surpresa foi o péssimo início de Sebastian Vettel, que ficou no Q1, enquanto Lance Stroll chegou ao Q3.

Na briga que promete ser equilibrada na McLaren, prevaleceu a experiência, com Daniel Ricciardo largando à frente de Lando Norris.

Confira como ficou o placar interno das equipes, lembrando que possíveis punições aplicadas não entram na contagem.

Lewis Hamilton 1 0 Valtteri Bottas Max Verstappen 1 0 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 1 0 Lando Norris Sebastian Vettel 0 1 Lance Stroll Charles Leclerc 1 0 Carlos Sainz Fernando Alonso 1 0 Esteban Ocon Pierre Gasly 1 0 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 0 1 Antonio Giovinazzi George Russell 1 0 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 0 1 Mick Schumacher

