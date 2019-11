Podcast #017 - Caio Collet: "Ferrari precisa definir piloto nº 1"

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Erick Gabriel recebem o piloto da academia da Renault e falam sobre o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, vencido por Max Verstappen.

Nossos comentaristas dissecaram a corrida em Interlagos e falaram sobre o futuro de Collet, apontado como esperança do Brasil de voltar à Fórmula 1.

