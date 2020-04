Devidamente em suas casas, os jornalistas do Motorsport.com Felipe Motta, Erick Gabriel e Carlos Costa debatem se Ayrton Senna, que completaria 60 anos de idade no dia 21 de março, foi realmente o melhor piloto de F1 de todos os tempos. Números, performances, resultados, concorrentes e outros fatores foram colocados em consideração.

Além disso, a equipe debate o calendário da F1 com as consequências do coronavírus e a viabilidade de se ter uma temporada.

Outro assunto desta edição é a ascensão do automobilismo virtual na última semana, devido às paralisações do esporte a motor pelo mundo, em consequência ao surto do Covid-19.

Confira o Podcast Motorsport.com na íntegra

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Confira como o coronavírus tem afetado o calendário do esporte a motor pelo mundo