Na edição desta semana do podcast, os jornalistas Felipe Motta, Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo celebram os 80 anos do Autódromo de Interlagos, inaugurado no dia 12 de maio de 1940.

A equipe do Motorsport.com debate a relevância do circuito, aborda questões históricas da pista e compara Interlagos com outros grandes templos do esporte a motor pelo mundo, como Mônaco, Spa--Francorchamps, Monza e Silverstone.

Além disso, o jornalista Charles Marzanasco Filho relembra quando esteve com Ayrton Senna na última vez que o piloto brasileiro assistiu a uma prova de Fórmula 3 no traçado antigo de Interlagos. O ‘Baú do Charlinho’ ainda resgata a corrida final de Senna no autódromo. Ouça:

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

