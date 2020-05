Podcast #043 – Será o fim de Sebastian Vettel na Fórmula 1?

O mundo da F1 está agitado, mesmo sem carros na pista e muito por conta do que poderá vir para a temporada de 2021. A principal mudança será a ausência de Sebastian Vettel da Ferrari.

Com poucas possibilidades para seu futuro, os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa, Guilherme Longo e Felipe Motta analisaram o que poderá acontecer com o alemão, além de falar sobre o impacto em sua carreira pelos anos sem título na Ferrari.

No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho relembra episódio com Ayrton Senna pouco antes de seu primeiro título mundial em 1988 e analisa a questão que as equipes de F1 colocam, sobre primeiro e segundo pilotos.

