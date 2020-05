Podcast #044 – Emerson Fittipaldi abre o jogo sobre F1, Copersucar e George Harrison

Você pediu e nós atendemos. O Podcast Motorsport.com traz na edição #044 o bicampeão da F1 e duas vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, Emerson Fittipaldi. No papo que aconteceu durante Live no Instagram com Felipe Motta, ele falou sobre o início da carreira, desde a primeira ida à Europa, tentando correr no 'Velho Continente', passando pela glória dos títulos mundiais, o projeto do Copersucar, além da amizade com o Beatle George Harrison. Tudo isso recheado com histórias divertidíssimas.

